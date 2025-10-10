ETV Bharat / state

जानें क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार, खरीदारी और पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त

देशभर में 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं इस रिपोर्ट में जानते हैं.

धनतेरस का त्योहार
धनतेरस का त्योहार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 10, 2025 at 1:44 PM IST

करनाल: सनातन धर्म में इन दिनों बेहद खूबसूरत पर्व बड़े ही उत्साह से मनाए जा रहे हैं. देशभर में त्योहारों की धूम है. बाजारों में रौनक देखी जा रही है. दिवाली का पर्व कुछ ही दिनों में आने वाला है, ये महत्वपूर्ण त्योहार 5 दिन का होता है. दिवाली के त्योहारों में धनतेरस काफी अहम माना जाता है. धनतेरस पर खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है.

धनतेरस के दिन खास तौर पर भगवान धन्वंतरि, कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा-अ4चना की जाती है. सुख-समृद्धि की कामना की जाती है. धन की वृद्धि के लिए इस दिन विशेष तौर पर कई चीजों की खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है. आइए धनतेरस के विषय में और खास और महत्वपूर्ण चीजों को पंडित जी के माध्यम से जानते हैं.

धनतेरस कब है?: पंडित कर्मपाल ने बताया कि "कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से होगी. जबकि इसका समापन 19 अक्टूबर को 1:51 पर होगा. धनतेरस पर शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है. इसलिए धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी. धनतेरस के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त का समय शाम के 7:16 से शुरू होकर 8:20 तक रहेगा.

धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त: पंडित कर्मपाल ने बताया कि "धनतेरस के दिन खरीदारी करना काफी अच्छा माना जाता है. इस दिन सोने चांदी सहित अन्य चीजों की खरीदारी की जाती है. वाहन खरीदना भी इस दिन काफी अच्छा माना जाता है. धनतेरस के दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त समय दोपहर के 12:18 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6:26 तक रहेगा".

धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त: पंडित ने बताया कि "धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी भगवान गणेश कुबेर और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने का विधि विधान होता है. पूजा करने का पहला शुभ ब्रह्म मुहूर्त 18 तारीख को सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक है. दूसरा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर 12:29 तक है. प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त शाम को 5:48 से लेकर 8:20 तक है. जबकि वृषभ काल मुहूर्त 7:16 से लेकर 9:11 तक है. अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त शाम के 7:16 से शुरू होकर 8:20 तक रहेगा".

धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ है: पंडित ने बताया कि "धनतेरस के दिन सोना-चांदी या किसी भी प्रकार की कीमती धातु खरीदना काफी अच्छा माना जाता है. सोने चांदी की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति खरीदना भी अच्छा होता है. धनतेरस के दिन रसोई के बर्तन खरीदना भी अच्छा होता है. इस संपत्ति में वृद्धि होती है. घर के बर्तन पीतल कांसा या तांबा के खरीद सकते हैं, जो अच्छा होता है. धनतेरस के दिन वस्त्र खरीदना भी अच्छा माना जाता है".

इसके अलावा, "धनतेरस के दिन दीपक पूजा से जुड़ी हुई सामग्री किसी भी प्रकार के दीपक खरीदना अच्छा होता है. इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा अर्चना की जाती है. इसलिए इस दिन औषधि और उससे जुड़े हुए उत्पाद खरीदना काफी अच्छा माना जाता है. धनतेरस के दिन भगवान की मूर्ति खरीदना अच्छा होता है. विशेष तौर पर माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति और कुबेर और उसके साथ धन्वंतरि भगवान की मूर्ति खरीदना अच्छा होता है. इसे घर में आर्थिक तौर पर वृद्धि होती है. इस दिन झाड़ू , धनिया और नमक घर पर लेकर आना काफी शुभ माना जाता है".

धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए: पंडित ने बताया कि "जहां सोना-चांदी और नए वाहन धनतेरस के दिन खरीदने चाहिए, तो वहीं कुछ ऐसी चीज भी हैं जिनको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए. वरना घर में आर्थिक संकट हो जाता है. धनतेरस के दिन धारदार और नुकीले चीज नहीं खरीदनी चाहिए. हालांकि नए वाहन खरीदना धनतेरस पर काफी अच्छा माना जाता है. लेकिन अन्य लोहे की चीज खरीदना अच्छा नहीं माना जाता. धनतेरस के दिन कांच की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए इसे अशुभ माना जाता है".

धनतेरस के दिन जलाएं दीपक: पंडित ने बताया कि "धनतेरस के दिन दीपदान करना काफी अच्छा माना जाता है. वहीं, इस दिन घर में सुख समृद्धि और आर्थिक तौर पर मजबूती के लिए 13 दीपक जलाना काफी शुभ माना जाता है. उसमें एक बड़ा दीपक जलाया जाता है. जो यम देवता के नाम का होता है और उसको घर की दक्षिण दिशा में रखा जाता है. दो दीपक घर के द्वार पर रखे जाते हैं. घर के मंदिर छत,पीपल, कुएं और तुलसी के पास दीपक जलाना काफी अच्छा माना जाता है.

धनतेरस का महत्व: पंडित ने बताया कि "हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष समय तो होता है. शास्त्रों में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरि अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे. जिसको भगवान विष्णु का अवतार माना गया है. घर में धान की वृद्धि और घर में स्वास्थ्य के अच्छे बने रहने के लिए तब से ही इस दिन को मनाया जा रहा है. जिसमें विधिवत रूप से माता लक्ष्मी , भगवान गणेश, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना करने का विधि विधान है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा करने से घर में आर्थिक संकट दूर होता है. घर में धन की वृद्धि होती है. सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है. परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है".

संपादक की पसंद

