दीपावली को लेकर चमकने लगे बाजार, जानिए धनतेरस पर किस मुहूर्त में खरीदें कौन सा सामान?
बाजारों में दिखने लगी दीपावली की रौनक, 18 अक्टूबर को धनतेरस पर बन रहे 3 विशेष योग. कौनसा सामान कब खरीदें बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 6:08 PM IST
शहडोल: दीपावली का त्यौहार नजदीक है, जिसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. वहीं बाजार में रौनक दिखने लगी है. दीपावली को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं. दीपावली से पहले धनतेरस को लेकर व्यापारियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है. इस बार धनतेरस में विशेष योग बन रहा है ऐसे में अगर विशेष मुहूर्त में उस वस्तु की खरीदी करेंगे तो लाभ ही लाभ होगा.
बाजार में रौनक, कब है धनतेरस?
दीपावली के त्यौहार को लेकर बाजार में रौनक दिखाई देने लगी है. धनतेरस को लेकर व्यापारियों ने तैयारी को तेज कर दिया है तो कुछ व्यापारियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. सोने-चांदी की दुकान हो, बर्तन की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो या फिर लोहे या फिर किसी और सामग्री की दुकान हो, हर व्यापारी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है. जिससे धनतेरस के दिन वो ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सके. इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है.
धनतेरस पर 3 विशेष योग
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "शनिवार को जो धनतेरस पड़ रहा है उसमें 3 विशेष योग भी पढ़ रहे हैं. जिसके चलते इस बार का धनतेरस बहुत महत्वपूर्ण भी है. धनतेरस के दिन प्रातः कालीन सर्वप्रथम स्नान करें पूजा पाठ करें और फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त के हिसाब से जो भी सामग्री लेने का मन इस बार धनतेरस में आप बना रहे हैं, उसका समय अनुसार खरीदी करें."
किस शुभ मुहूर्त में किस सामग्री की करें खरीदी?
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "जैसे दिन में 2:00 बजे से लेकर के 5:00 बजे के बीच में विशेष मुहूर्त है और इस अवधि में अगर आप वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, या कोई संपत्ति जमीन जायदाद या मकान खरीदने का मन बना रहे हैं तो बहुत ही विशेष योग है. शाम को 5:00 बजे से 7:00 बजे के बीच में सोना, चांदी, तांबा, पीतल इस तरह की सामग्री खरीदने का शुभ मुहूर्त है और शाम को 7:00 से लेकर के 9:00 बजे तक लोहे से बने सामानों को खरीदने का उत्तम समय रहेगा. इसके अलावा दिन में 11:00 से लेकर के 2:00 बजे के बीच में जो विशेष मुहूर्त है और इस दौरान अगर छोटी-छोटी सामग्रियां कोई भी अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तम समय उत्तम मुहूर्त रहेगा."
ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि इन शुभ मुहूर्त में इस तरह के सामान को अगर आप धनतेरस के दिन खरीदी करते हैं, तो बहुत ही लाभप्रद साबित होगा. पुण्य फलदाई होगा, लक्ष्मी मां का आपके घर में निवास होगा और साल भर धन दौलत और बरक्कत से आपका घर भरा रहेगा.