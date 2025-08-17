यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर जिले में शनिवार सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है. वहीं, इससे सटे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश जारी है. बारिश की तीव्रता इतनी अधिक है कि हिमाचल से आने वाली हरिपुर खोल नदी में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. जानकारी के अनुसार, नदी में बादल फटने की सूचना मिली है, जिससे जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है.
नदी के उफान से धनौरा पुल के टूटने का खतरा मंडराया: हरिपुर खोल नदी यमुनानगर के धनौरा गांव के पास हरियाणा में प्रवेश करती है. ये नदी आगे चलकर रणजीतपुर को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से जोड़ने वाले पुल के नीचे से गुजरती है. लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है. पानी की रफ्तार और बहाव को देखकर ग्रामीणों में दहशत है. उन्हें आशंका है कि पुल कभी भी ढह सकता है.
मैदानी इलाकों में बाढ़ के खतरे की आशंका: स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर बारिश इसी तरह जारी रही और नदी का जलस्तर और बढ़ा, तो पुल टूट सकता है. ये पुल ना केवल यमुनानगर और सिरमौर को जोड़ता है, बल्कि कई गांवों की आवाजाही का मुख्य रास्ता भी है. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यह नदी रणजीतपुर के पास सोम नदी में मिलती है. अगर सोम नदी में भी पानी का स्तर बढ़ा, तो इससे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ और भारी नुकसान की आशंका है.
प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं: स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत राहत और सुरक्षा उपायों की मांग की है. हालांकि, समाचार लिखे जाने तक किसी भी अधिकारी की मौके पर मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई थी. ग्रामीण खुद ही स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और एक-दूसरे को अलर्ट कर रहे हैं.
