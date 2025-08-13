रांची: झारखंड की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी मेहनत की बदौलत झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. चतरा जिला के ईटखोरी प्रखंड स्थित धनकेरी क्लस्टर लेवल फेडरेशन को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 में पांच वर्ष से अधिक पुराने संगठनों की श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान दिया है.

धनकेरी सीएलएफ की अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को 14 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे. इस सम्मान के बाद पुरस्कृत महिलाएं 15 अगस्त को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी भाग लेंगी. इस उपलब्धि के लिए जेएसएलपीएस के सीईओ अनन्य मित्तल ने पूरी टीम पर बधाई दी है.

धनकेरी सीएलएफ से जुड़ी महिलाएं (ETV BHARAT)

धनकेरी सीएलएफ का सफर

जेएसएलपीएस के सीईओ अनन्य मित्तल के मुताबिक धनकेरी सीएलएएप की शुरुआत साल 2018 में हुई थी. इस कलस्टर में 246 स्वयं सहायता समूहों की करीब 3,100 महिलाएं सक्रिय रुप से जुड़ी हुई हैं. इस क्लस्टर के पास 3.04 करोड़ रु का कॉरपस फंड है. अबतक 57.24 लाख का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर चुकी है.

इस क्लस्टर की 1695 महिलाएं कृषि, पशुपालन, उद्यमिता और दूसरे आजीविका की गतिविधियों से जुड़कर लखपति दीदी बन चुकी हैं. संगठन के 242 स्वयं सहायता समूह बैंक क्रेडिट लिंकेज से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा 2862 सदस्य बीमा कवरेज का लाभ ले रहीं हैं. इसके अलावा धनकेरी क्लस्टर लेवल फेडरेशन एक समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित करता है, जहां महिलाओं को आजीविका से जुड़ी तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है.

प्रशिक्षण केंद्र के बाहर मौजूद महिला सदस्य (ETV BHARAT)

दरअसल, झारखंड के ग्रामीण विकास के तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी यानी जेएसएलपीएस के स्तर से ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर आजीविका के साधनों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है. जेएसएलपीएस के सीईओ ने आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार के लिए चयन को पूरे झारखंड के लिए गौरव का क्षण बताया है.

