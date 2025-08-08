Essay Contest 2025

धनगढ़ी नाले में फंसी यात्रियों से भरी रोडवेज, जेसीबी से हुआ रेस्क्यू, ड्राइवर पर केस दर्ज - DHANGADHI NALA ROADWAYS BUS

रोडवेज के ड्राइवर ने यात्रियों की जान को खतरे में डालकर जबरदस्ती बस धनगढ़ी नाले में उतारी थी.

धनगढ़ी नाले में फंसी यात्रियों से भरी रोडवेज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2025 at 3:54 PM IST

रामगर: पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं. रामनगर में उफान पर आये धनगढ़ी नाले में यात्रियों से भरी बस को तेज बहाव में पार कराने की लापरवाही बस चालक को भारी पड़ गई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रोडवेज बस चालक के खिलाफ आपराधिक लापरवाही की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

यह घटना 6 अगस्त की बताई जा रही है, जब नैनीताल जिले के रामनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित धनगढ़ी नाला, जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 पर स्थित है, भारी बारिश के चलते उफान पर आ गया था. जलस्तर इतना बढ़ गया था कि हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ. जिसमें रोडवेज बस चालक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बस को उफनते नाले में उतारता नजर आया.

वीडियो में साफ दिखा कि तेज बहाव के बीच बस पानी में फंस गई यात्रियों की जान भी जोखिम में आ गयी थी. आनन-फानन में स्थानीय प्रशासन ने मौके पर जेसीबी बुलाकर बस को सुरक्षित बाहर निकाला. बस में उस वक्त करीब 12 से 15 यात्री सवार थे.

रामनगर कोतवाली के एसएसआई मनोज नयाल ने बताया कि घटना को गंभीर मानते हुए आरोपी चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि धनगढ़ी नाले में जलस्तर अधिक होने के कारण पुलिस ने पहले ही सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी थी. गर्जिया चौकी में नियुक्त पुलिसकर्मी राजीव कुमार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

एफआईआर में कहा गया है कि जब नाला उफान पर था, उस वक्त सभी वाहन रुके हुए थे. तब बस संख्या UK 07 PA 5991 के चालक ने पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बस को नाले में उतार दिया. बहाव के बीच बस बीच में ही फंस गई. जिससे यात्रियों की जान पर बन आई. जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला गया. पुलिस ने मामले में एफआईआर नंबर 289/25, धारा 281 और 125 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत केस दर्ज किया है. एसएसआई मनोज नयाल ने कहा मामले की जांच की जा रही है. नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

