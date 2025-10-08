ETV Bharat / state

एक माह से बंद धनेत पुलिया, ग्रामीणों को आठ किमी का अतिरिक्त चक्कर

चित्तौड़गढ़ की धनेत पुलिया एक माह से बंद है. कम ऊंचाई के कारण पानी बह रहा है.

एक माह से बंद धनेत पुलिया (ETV Bharat Chittoragarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 10:09 PM IST

चित्तौड़गढ़: बरसात के मौसम के साथ ही चित्तौड़गढ़ शहर के निकट स्थित धनेत ग्राम पंचायत के लोगों की परेशानी बढ़ गई है. इसका कारण चित्तौड़गढ़ शहर एवं धनेत ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली पुलिया है, जो लगभग एक माह से बंद है. बेड़च नदी में बढ़े बहाव के कारण पुलिया की कम ऊंचाई की वजह से उसके ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है.

इस पुलिया के बंद होने से लगभग 50 से अधिक गांवों के हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें अब आठ किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर डगला-खेड़ा के रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है. कई लोग तो सुरक्षा जोखिम उठाते हुए खतरनाक तरीके से पुलिया पार करने की कोशिश भी कर रहे हैं. ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन द्वारा पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है.

पढ़ें: महारानी फार्म पुलिया शुरू, सीएम ने किया उद्घाटन, 5 किमी के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

जनप्रतिनिधियों को लिखे पत्र: धनेत ग्राम पंचायत के सरपंच रणजीत सिंह भाटी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर सांसद, विधायक और यूआईटी को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिया की ऊंचाई बढ़ाना अब एक महती आवश्यकता बन गई है, जिससे न सिर्फ लोगों का समय और ईंधन बचेगा, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नया आयाम मिलेगा. पुलिया की ऊंचाई बढ़ने से क्षेत्र का विकास होगा. वाहन डगला का खेड़ा होकर निकलते हैं. यह पुलिया बन जाती है तो तेल एवं समय की बचत होगी. करीब आठ किलोमीटर का चक्कर लगा कर नहीं जाना पड़ेगा. इसकी महती आवश्यकता है.

