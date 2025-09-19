ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा, धनबाद पुलिस ने किया मॉकड्रिल

दुर्गा पूजा में सुरक्षा को लेकर धनबाद पुलिस ने मॉकड्रिल किया है.

मॉकड्रिल करते धनबाद पुलिस के जवान (Etv Bharat)
Published : September 19, 2025 at 5:13 PM IST

धनबादः आगामी पर्व-त्योहार को लेकर जिला की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में धनबाद पुलिस के द्वारा मॉकड्रिल किया गया.

जिला पुलिस लाइन में दुर्गा पूजा के मद्देनजर धनबाद पुलिस ने मॉकड्रिल किया. इस दौरान पुलिस जवानों ने भीड़ नियंत्रण और आपातस्थिति से निपटने का अभ्यास किया. धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की तैयारी करना है. इस अभ्यास के बाद जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं.

जानकारी देते धनबाद एसएसपी (ETV Bharat)
धनबाद पुलिस द्वारा मॉकड्रिल (ETV Bharat)

लोगों को मिले सुरक्षित माहौल

एसएसपी ने कहा कि दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग मेला देखने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में सभी को सुरक्षित माहौल मिले, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है. भीड़ नियंत्रण के लिए चयनित क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जाएगा और जवानों को इलाके से अवगत कराया जाएगा.

सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस का मॉकड्रिल (ETV Bharat)

सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रमुख पंडालों के पास वॉच टावर लगाए जाएंगे. साथ ही सादे कपड़ों में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे, ताकि महिलाओं को किसी तरह की परेशानी न हो. एसएसपी ने अपील करते हुए कहा कि मेला घूमने आने वाले लोग अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें, जिससे जाम की समस्या से बचा जा सके.

पुलिस मॉकड्रिल (ETV Bharat)

कोयलांचल में भव्य होती है दुर्गा पूजा

बता दें कि कोयलांचल धनबाद में दुर्गा पूजा काफी धूम धाम से मनाया जाता है. बीसीसीएल की कोलियरियों से लेकर शहरी इलाकों में भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल बनाए जाते हैं. बड़ी संख्या में लोग पूजा के दौरान घूमने के लिए निकलते हैं. सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है. पुलिस के लिए पूजा के दौरान स्थिति को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती रहती है. इसलिए धनबाद पुलिस पूजा के पहले से ही तैयारी में जुटी है ताकि आम लोग जब घर से घूमने के लिए निकले तो उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े.

मॉकड्रिल में शामिल जवान (ETV Bharat)

