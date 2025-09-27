गैंगस्टर प्रिंस खान गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, गुर्गे अदनान का आवास की कुर्की जब्त
गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे अदनान के आवास पर धनबाद पुलिस ने कुर्की जब्ती की.
Published : September 27, 2025 at 4:57 PM IST
धनबाद: गैंगस्टर प्रिंस खान के कुख्यात गुर्गे अदनान उर्फ अंडा पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. शनिवार को अदालत के आदेश के बाद, अदनान उर्फ अंडा की भूली थाना क्षेत्र के वासेपुर के कमरमखदूमी रोड स्थित संपत्ति की कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई. अदालत के आदेश के बाद, पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. कुर्की की कार्रवाई घंटों चली.
भूली ओपी प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई. हालांकि घर से सामान खाली कर दिया गया था, फिर भी जो सामान बरामद हुआ, उसे जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
अदनान उर्फ अंडा लंबे समय से प्रिंस खान के लिए रंगदारी वसूल रहा था. उसके खिलाफ कई मामलों में अदालत ने कुर्की-जब्ती के आदेश पारित किए थे. अभिनव कुमार ने बताया कि उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था. कार्रवाई के लिए दरवाजे को तोड़ा गया है.
गौरतलब है कि गैंगस्टर प्रिंस खान कोयलांचल ही नहीं, बल्कि राजधानी रांची जैसे इलाकों में भी एक संगठित गिरोह चला रहा है. वह रंगदारी वसूलने के लिए बड़े-बड़े व्यवसायियों को निशाना बनाता है. प्रिंस के गुर्गे गोलीबारी और बमबाजी के जरिए रंगदारी वसूलने का काम करते हैं. प्रिंस के गुर्गों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की ऐसी कार्रवाई लगातार जारी है.
यह भी पढ़ें:
गैंगस्टर प्रिंस खान पर कसा कानूनी शिकंजा, भाई के घर पर पुलिस ने की कुर्की जब्ती
कुख्यात नक्सल कमांडरों की संपत्ति होगी जब्त, आईजी ने की हाई लेबल बैठक
गैंगस्टर प्रिंस खान पर कसता शिकंजा, एटीएस ने आवास पर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई