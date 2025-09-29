ETV Bharat / state

ऑनलाइन सीजीएल परीक्षा: कंप्यूटर स्क्रीन पर स्वतः ही मिल रहे थे उत्तर, सिर्फ माउस पकड़ बैठा था अभ्यर्थी

धनबादः लिखित परीक्षाओं में नकल करने को लेकर अब तक कई मुन्ना भाई की गिरफ्तारी की खबरें आती रही हैं. लेकिन आज के इस डिजिटल युग में कई प्रतियोगी परीक्षाएं अब ऑनलाइन ली जाती हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऑनलाइन परीक्षाओं में भी मुन्ना भाई सक्रिय हो चुके हैं, जिसमें परीक्षार्थी को सिर्फ कंप्यूटर पर बैठना है, लेकिन ऑपरेटिंग कोई बाहर से कर रहा होता है.

धनबाद में एक ऐसे ही मामले में पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षा देने वाले एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभ्यर्थी का नाम आइके गुजराल है. वह पटना के धनरूआ थाना क्षेत्र के पभेरा, सिरिया का रहने वाला है. 12 से 26 सितंबर तक चली संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल प्रथम चरण परीक्षा में वह शामिल हुआ था.

जानकारी देते सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव (Etv Bharat)

आरोपी को किया गया पुलिस के हवाले

26 सितम्बर को अंतिम पाली की परीक्षा में आइके गुजराल को नकल करते हुए पकड़ा गया. आइके गुजराल परीक्षा केंद्र में सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम पर माउस पकड़कर बैठा था, और स्क्रीन पर स्वतः ही प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे थे. परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी गोराई ने गुजराल को पकड़कर बरवाअड्डा थाना की पुलिस के हवाले कर दिया है.