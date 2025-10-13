ETV Bharat / state

धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर प्रिंस खान के 12 गुर्गे गिरफ्तार

धनबादः हवाला के जरिए पैसे की लेनदेन करने वाले 9 अपराधियों को पुलिस ने पिछले दिनों 7 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इन्हीं अपराधियों से जुड़े 12 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ये सभी गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह से जुड़े अपराधी हैं.

ये अपराधी, प्रिंस खान के लिए बमबाजी, फायरिंग और रंगदारी वसूलने का काम करते थे. यही नहीं रंगदारी के तहत वसूले गए रुपए को सीएचपी और साइबर कैफे के माध्यम से विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट कर प्रिंस खान तक पहुंचाना, इनका काम था. गिरफ्तार अपराधियों में सीएचपी और साइबर कैफे संचालक भी शामिल हैं. मामले में अलग अलग थाना क्षेत्र में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है. इनके पास से हथियार, जिंदा गोली, देसी बम, नकद राशि, बाइक और कई स्मार्ट फोन बरामद किए गए हैं.

जानकारी देते एसएसपी प्रभात कुमार (ईटीवी भारत)

एसएसपी प्रभात कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया प्रिंस खान और उसके गुर्गे सैफी उर्फ मेजर के द्वारा जिले और राज्य के व्यवसायियों और डॉक्टर्स से रंगदारी मांगी जा रही थी. रंगदारी नहीं देने पर परिवार के सदस्यों को गोली मार देने और मर्डर कर देने की धमकी दी जा रही थी. पिछले 9 सितंबर को राजगंज पेट्रोल पंप पर फायरिंग भी की गई थी. जिसकी जिम्मेवारी प्रिंस खान के गुर्गे मेजर द्वारा ली गई थी.

सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी. इनके नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर रही थी. इस छापेमारी में कुल 12 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है.



व्यवसायियों के मोबाइल नंबर जुगाड़ करना, पैसे की उगाही करना, शूटर की व्यवस्था करना, हथियार की व्यवस्था करना और चोरी की बाइक की व्यवस्था करना इनका कार्य है. उगाही के पैसों को यह अपराधी तक पहुंचाते थे. उगाही के पैसे को विभिन्न सीएचपी संचालक और साइबर कैफे के माध्यम से हथियार खरीदने के लिए और शूटर तक पैसे पहुंचाने का काम करते थे.



प्रिंस खान के घर में ये लोग हथियार छिपाकर रखे थे. इस मामले में बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. कतरास और राजगंज थाना से भी रिकवरी हुई है. इन दोनों थानों में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है.