धनबाद में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस और जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च

धनबाद में दुर्गोत्सव के दौरान शांति और कानून व्यवस्था कायम रहे इसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला.

DC Aditya Ranjan during flag march
फ्लैग मार्च के दौरान डीसी आदित्य रंजन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 1:51 PM IST

धनबाद: जिला प्रशासन और पुलिस महकमा दुर्गा पूजा के लिए अलर्ट मोड पर है. इसी कड़ी में शनिवार रात डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में पुलिस एवं जिला प्रशासन की टीम ने बाइक से फ्लैग मार्च निकाला. फ्लैग मार्च का उद्देश्य धनबाद जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का संदेश देना था.

बाइक पर फ्लैग मार्च

दुर्गा पूजा के मद्देनजर असामाजिक तत्वों में पुलिस प्रशासन का खौफ पैदा करने और आम नागरिकों में सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम करने के मकसद से पुलिस एवं जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से बाइक पर फ्लैग मार्च निकाला. बाइक पर निकाले गए फ्लैग मार्च में डीसी और एसएसपी के अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए.

पुलिस और जिला प्रशासन का संयुक्त फ्लैग मार्च (Etv Bharat)

फ्लैग मार्च के दौरान विभिन्न पूजा पंडालों और मेलों का निरीक्षण किया गया. अधिकारियों ने आयोजकों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए. इस बीच यातायात व्यवस्था की भी समीक्षा की गई, ताकि भीड़भाड़ के दौरान आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो.

पूजा समितियों ने पुलिस और प्रशासन की पहल का किया स्वागत

फ्लैग मार्च के दौरान पूजा समितियों ने भी पुलिस-प्रशासन की पहल का स्वागत किया है और दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग का भरोसा दिलाया. वहीं एसएसपी ने भी लोगों से अपील की है कि पूजा पंडालों में घूमने जाने से पहले अपने बच्चों के पॉकेट में नाम पता लिखकर एक कागज जरूर छोड़ें ताकि किसी परिस्थिति में उनके बच्चे को सही सलामत परिवार को सौंपा जा सके.

लोगों से त्योहार को शांति से बनाने की अपील

धनबाद पुलिस और जिला प्रशासन का फ्लैग मार्च रविवार को भी जारी रहेगा. रविवार को सिंदरी, तोपचांची, चिरकुंडा निरसा आदि क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेगा. बहरहाल, दुर्गा पूजा के दौरान धनबाद में शांति व्यवस्था बनाये रखना पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है. इसके लिए पुलिस बल, हर स्तर पर सक्रिय है. पुलिस की ओर से लोगों से भी त्योहार को शांति और सौहार्द्रपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की जा रही है.

