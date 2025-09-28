धनबाद में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस और जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च
धनबाद में दुर्गोत्सव के दौरान शांति और कानून व्यवस्था कायम रहे इसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला.
Published : September 28, 2025 at 1:51 PM IST
धनबाद: जिला प्रशासन और पुलिस महकमा दुर्गा पूजा के लिए अलर्ट मोड पर है. इसी कड़ी में शनिवार रात डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में पुलिस एवं जिला प्रशासन की टीम ने बाइक से फ्लैग मार्च निकाला. फ्लैग मार्च का उद्देश्य धनबाद जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का संदेश देना था.
बाइक पर फ्लैग मार्च
दुर्गा पूजा के मद्देनजर असामाजिक तत्वों में पुलिस प्रशासन का खौफ पैदा करने और आम नागरिकों में सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम करने के मकसद से पुलिस एवं जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से बाइक पर फ्लैग मार्च निकाला. बाइक पर निकाले गए फ्लैग मार्च में डीसी और एसएसपी के अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए.
फ्लैग मार्च के दौरान विभिन्न पूजा पंडालों और मेलों का निरीक्षण किया गया. अधिकारियों ने आयोजकों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए. इस बीच यातायात व्यवस्था की भी समीक्षा की गई, ताकि भीड़भाड़ के दौरान आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो.
पूजा समितियों ने पुलिस और प्रशासन की पहल का किया स्वागत
फ्लैग मार्च के दौरान पूजा समितियों ने भी पुलिस-प्रशासन की पहल का स्वागत किया है और दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग का भरोसा दिलाया. वहीं एसएसपी ने भी लोगों से अपील की है कि पूजा पंडालों में घूमने जाने से पहले अपने बच्चों के पॉकेट में नाम पता लिखकर एक कागज जरूर छोड़ें ताकि किसी परिस्थिति में उनके बच्चे को सही सलामत परिवार को सौंपा जा सके.
दुर्गा पूजा को लेकर शनिवार को उपायुक्त श्री आदित्य रंजन और एसएसपी श्री प्रभात कुमार के नेतृत्व में पुलिस एवं जिला प्रशासन की टीम ने बाइक से फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान जिले के विभिन्न पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था व यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। @JharkhandPolice pic.twitter.com/YTq5ckht5n— Dhanbad Police (@dhanbadpolice) September 27, 2025
लोगों से त्योहार को शांति से बनाने की अपील
धनबाद पुलिस और जिला प्रशासन का फ्लैग मार्च रविवार को भी जारी रहेगा. रविवार को सिंदरी, तोपचांची, चिरकुंडा निरसा आदि क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेगा. बहरहाल, दुर्गा पूजा के दौरान धनबाद में शांति व्यवस्था बनाये रखना पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है. इसके लिए पुलिस बल, हर स्तर पर सक्रिय है. पुलिस की ओर से लोगों से भी त्योहार को शांति और सौहार्द्रपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की जा रही है.
