धनबाद पुलिस की गिरफ्त में 9 अपराधी, हवाला के जरिए काला धन को करते थे व्हाइट!
धनबाद पुलिस ने हवाला के माध्यम से पैसे का लेनदेन करने वाले 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है.
धनबाद: हवाला के जरिए पैसे का लेनदेन का खुलासा धनबाद पुलिस ने किया है. इस मामले में 9 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधी हवाला के जरिए, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का काम करते थे. देश के बड़े कारोबारियों के पैसे को हवाला के जरिए पहले विदेश भेजते थे फिर वह रकम कमीशन के तौर पर कटौती के बाद, कारोबारियों के बैंक अकाउंट में व्हाइट मनी के रूप में ट्रांसफर की जाती थी.
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों बैंक अकाउंट को बरामद किया है. इसके साथ ही साइबर क्राइम करने वाले भी इन अपराधियों को पैसा भेजते थे, जिन्हें गिरफ्तार अपराधी, व्हाइट मनी के रूप ट्रांसफर करवाते थे. पुलिस के मुताबिक, अभी कई राज खुलने बाकी हैं. फिलहाल पुलिस द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
अभी और होने हैं कई खुलासे
एसएसपी ने बताया कि पुलिस इस गिरोह की तह तक पहुंचना चाहती है. जिसके लिए पुलिस, गिरफ्तार अपराधियों को रिमांड पर लेगी ताकि गिरोह में शामिल दूसरे अपराधी और हवाला के जरिए ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करने वाले कारोबारियों तक भी पुलिस पहुंच सके. पुलिस की जांच पड़ताल में कई बिंदुओं पर खुलासा होना अभी बाकी है. पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास 17 मोबाइल फोन, 23 विभिन्न बैंकों के एटीएम के साथ करीब 6 रुपए बरामद किया है.
गुप्ता सूचना पर सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक टीम का घटना किया गया था. बैंक मोड़ थाना क्षेत्र झरिया रोड स्थित केशल होटल में पुलिस की टीम ने छापेमारी की. छापेमारी के दौरान एक कमरे से 9 लोग संदिग्ध अवस्था में मिले. जिनके पास बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, तलाशी के दौरान 17 मोबाइल फोन मिले. जांच पड़ताल में पाया गया है कि इन मोबाइल में अलग अलग लोगों के नाम से सिम लगी हुई थी और 23 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, एक आईपेड, एक लैपटॉप को पुलिस ने बरामद किया है. -प्रभात कुमार, एसएसपी.
विभिन्न बैंकों का डमी खाता करते थे अरेंज
पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि वह अपने दूसरे साथियों के जरिए, विभिन्न बैंकों का डमी खाता अरेंज करते थे. मोबाइल फोन की जांच पड़ताल करने पर कई तथ्य सामने आए हैं, इनके व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल इन्वेस्टमेंट स्कैम और गेमिंग ऐप के लिए उपयोग की जाने वाली बैंक अकाउंट पाया गया. गिरफ्तार अपराधी कई मनी ऐप की फाइल लेते थे, उन्हें बैंक खाता से संबंधित डिटेल्स भेजकर अपने मोबाइल फोन में APK फाइल इंस्टॉल करके बैंक ट्रांजक्शन से संबंधित ओटीपी ऑटो फारवर्ड कर देते थे.
करीब 6 लाख की रकम बरामद
टेलीग्राम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट स्कैम एवं गेमिंग ऐप जैसे क्राइम में प्राप्त अवैध धन को बाइनेंस यूएसडीटी में बदलकर आईएनआर में ट्रांसफर कर अपने एजेंट साथियों के माध्यम से खुलवाए गए विभिन्न बैंकों के डमी अकाउंट खातों के माध्यम से निकासी करते थे. इनके पास 5 लाख 80 हजार 700 रुपए नकद बरामद किए गए हैं.
पूछताछ करने अपराधियों द्वारा बताया गया कि साइबर ठगी एवं यूएसडीटी को आईएनआर में बदलकर निकाली गई रकम है, इनके पास बरामद मोबाइल फोन के व्हाट्सएप चेक करने पर विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड के फोटो, विभिन्न बैंकों के अकाउंट नंबर एवं विवरणी प्राप्त हुई है, इन खाता नम्बरों पर एनसीआरपी एवं जिम्स पोर्टल पर खातों के खिलाफ साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज है.
पकड़े गए अपराधियों के नाम इस प्रकार हैं.
|नाम
|उम्र
|जिला
|विशाल कुमार
|25
|धनबाद
|अर्णव कुमार
|33
|हावड़ा, पश्चिम बंगाल
|सुमित कुमार
|32
|धनबाद
|रिजवान खान
|24
|बोकारो
|राहुल कुमार राय
|25
|धनबाद
|विशाल कुमार
|20
|धनबाद
|मो. आशिफ
|21
|बोकारो
|मो. मोबसिर
|24
|धनबाद
|राजकुमार सिंह
|31
|बोकारो
