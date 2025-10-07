ETV Bharat / state

धनबाद पुलिस की गिरफ्त में 9 अपराधी, हवाला के जरिए काला धन को करते थे व्हाइट!

धनबाद: हवाला के जरिए पैसे का लेनदेन का खुलासा धनबाद पुलिस ने किया है. इस मामले में 9 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधी हवाला के जरिए, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का काम करते थे. देश के बड़े कारोबारियों के पैसे को हवाला के जरिए पहले विदेश भेजते थे फिर वह रकम कमीशन के तौर पर कटौती के बाद, कारोबारियों के बैंक अकाउंट में व्हाइट मनी के रूप में ट्रांसफर की जाती थी.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों बैंक अकाउंट को बरामद किया है. इसके साथ ही साइबर क्राइम करने वाले भी इन अपराधियों को पैसा भेजते थे, जिन्हें गिरफ्तार अपराधी, व्हाइट मनी के रूप ट्रांसफर करवाते थे. पुलिस के मुताबिक, अभी कई राज खुलने बाकी हैं. फिलहाल पुलिस द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

जानकारी देते एसएसपी प्रभात कुमार (Etv bharat)

अभी और होने हैं कई खुलासे

एसएसपी ने बताया कि पुलिस इस गिरोह की तह तक पहुंचना चाहती है. जिसके लिए पुलिस, गिरफ्तार अपराधियों को रिमांड पर लेगी ताकि गिरोह में शामिल दूसरे अपराधी और हवाला के जरिए ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करने वाले कारोबारियों तक भी पुलिस पहुंच सके. पुलिस की जांच पड़ताल में कई बिंदुओं पर खुलासा होना अभी बाकी है. पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास 17 मोबाइल फोन, 23 विभिन्न बैंकों के एटीएम के साथ करीब 6 रुपए बरामद किया है.

गुप्ता सूचना पर सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक टीम का घटना किया गया था. बैंक मोड़ थाना क्षेत्र झरिया रोड स्थित केशल होटल में पुलिस की टीम ने छापेमारी की. छापेमारी के दौरान एक कमरे से 9 लोग संदिग्ध अवस्था में मिले. जिनके पास बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, तलाशी के दौरान 17 मोबाइल फोन मिले. जांच पड़ताल में पाया गया है कि इन मोबाइल में अलग अलग लोगों के नाम से सिम लगी हुई थी और 23 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, एक आईपेड, एक लैपटॉप को पुलिस ने बरामद किया है. -प्रभात कुमार, एसएसपी.

विभिन्न बैंकों का डमी खाता करते थे अरेंज