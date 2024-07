ETV Bharat / state

धनबाद के अनिल बांसफोर जाएंगे हांगकांग, शटलकॉक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व - Anil Bansfor will go to Hong kong

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Jul 24, 2024, 12:13 PM IST | Updated : Jul 24, 2024, 12:39 PM IST

अनिल बांसफोर का स्वागत करते लोग ( ईटीवी भारत )

धनबाद: मार्शल आर्ट में अपनी पहचान बना चुके अनिल बांसफोर शटलकॉक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे. हांगकांग में होने वाले शटलकॉक इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए उनका चयन हुआ है. इसमें अनिल बांसफोर के अलावा कुल 11 खिलाड़ी शामिल हैं, जो भारत के अलग-अलग हिस्सों से हैं. अनिल बांसफोर झारखंड के धनबाद जिले के पुलिस लाइन के पास प्रेमचंद नगर के रहने वाले हैं. अनिल का नाम लिम्का बुक में भी दर्ज है. इतना ही नहीं मार्शल आर्ट के क्षेत्र में अनिल से प्रशिक्षण लेने वाले उनके कुछ खिलाड़ियों का नाम भी लिम्का बुक में दर्ज है. धनबाद के अनिल बांसफोर जाएंगे हांगकांग (ईटीवी भारत) अनिल बांसफोर हांगकांग में होने वाले शटलकॉक प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने 26 जुलाई को हांगकांग जा रहे हैं. जहां 27 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतियोगिता होने वाली है. अनिल की इस उपलब्धि पर धनबाद वासियों में खुशी है. जिला तीरंदाजी संघ की ओर से उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया. वकीलों ने उन्हें माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया. तीरंदाजी संघ के महासचिव सह अधिवक्ता जुबेर आलम ने इसके लिए अनिल बांसफोर को बधाई दी और उनका मनोबल बढ़ाया. ईटीवी भारत से बात करते हुए अनिल बांसफोर ने कहा कि हांगकांग में होने वाले शटल कॉक इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए उनका चयन हुआ है. इस सूची में भारत के कुल 11 खिलाड़ी शामिल हैं. इसमें मेरा नाम भी शामिल है. मार्शल आर्ट के क्षेत्र में मेरी कई उपलब्धियां रही हैं. मैं इससे पहले मार्शल आर्ट में प्रदर्शन करने जापान भी गया था. मेरा नाम लिम्का बुक में भी दर्ज है. शटल कॉक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन कर मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा.

