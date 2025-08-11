ETV Bharat / state

10 साल पुरानी अदावत में पांचवा मर्डर! पिता-पुत्र को अगवा कर बेटे को मार डाला, एक लापता - PATNA MURDER

धनरूआ में हथियारबंद अपराधियों ने पिता-पुत्र का अपहरण कर बेटे की हत्या कर दी. जबकि पिता लापता है. उसका कोई सुराग नहीं लगा-

सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन
सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 4:07 PM IST

पटना : बिहार में धनरूआ थाना क्षेत्र के जियाउद्दीन चक गांव में बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने पिता-पुत्र का अपहरण कर सनसनी फैला दी. सुबह दरधा नदी से बेटे दीपक पासवान का शव बरामद हुआ. जबकि पिता अब भी लापता हैं. इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना-गया स्टेट हाईवे पर टायर जलाकर जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. यातायात पूरी तरह ठप हो गया.

पुरानी रंजिश में गिरी पांचवी लाश : जियाउद्दीन चक गांव में पिछले दस साल से दो गुटों के बीच चली आ रही अदावत, अब तक पांच लोगों की जान ले चुकी है. ताजा घटना में भी इसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. मृतक का शव हाथ-पांव बांधकर दरधा नदी में फेंका गया था.

रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

आधी रात को हुआ अपहरण : मृतक की पत्नी आरती कुमारी के मुताबिक. रात करीब 10 बजे 10-12 अज्ञात हथियारबंद लोग उनके घर आए और पति दीपक पासवान तथा ससुर राजेंद्र पासवान को जबरन उठा ले गए. कुछ घंटे बाद दीपक का शव रामनगर गांव के पास नदी से मिला. जबकि ससुर का अब तक कोई सुराग नहीं है.

''रात में 10 बजे हथियार के साथ कल एक दर्जन लोग आए और हमारे पति और हमारे ससुर को घर से उठाकर लेकर चले गए. सुबह हमारे पति का शव एक नदी में फेंका हुआ मिला. ससुर का अभी आता पता नहीं चल पा रहा है. पुलिस को भी फोन किए थे लेकिन पुलिस ने भी लापरवाही बरती हैं.''- आरती कुमारी, मृतक की पत्नी

टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

घंटों तक सड़क जाम : घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर पांच घंटे तक जाम किया. उनका कहना है कि जब तक लापता व्यक्ति नहीं मिलते. वे जाम खत्म नहीं करेंगे. मौके पर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा. सिटी एसपी परिचय कुमार. एएसपी कोमल मीणा समेत पूरा पुलिस बल मौजूद रहा.

तेज हुई छापेमारी : पुलिस ने कई गांवों में छापेमारी शुरू की है. एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और नदी व आसपास के इलाकों में खोजबीन जारी है. फिलहाल खबर लिखे जाने तक लापता व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला है.

मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन (ETV Bharat)

पत्नी ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप : आरती कुमारी ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की. जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा. उन्होंने पति के हत्यारों और ससुर को ढूंढने की मांग की है.

पुलिस की कार्रवाई : एसएसपी ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है. अपराधियों की गिरफ्तारी और लापता व्यक्ति की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

अपहरण और हत्या से आक्रोश (ETV Bharat)

''पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल की जा रही है, बिंदुवार जांच के लिए पुलिस टीम की गठित कर दी गई है, विभिन्न गांव में छापेमारी चल रही है, खोजबीन की जा रही है जल्द ही अपराधी तक पुलिस पहुंचेगी.''- कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना

