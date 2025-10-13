आरसीए में बड़ा फैसला: दो जिलों में पदाधिकारी रहने पर धनंजय खींवसर बर्खास्त
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में बड़ा फैसला. दो जिला संघों में पदाधिकारी रहने पर धनंजय सिंह खींवसर को पद से हटाया गया.
Published : October 13, 2025 at 9:34 PM IST
जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने एडहॉक कमेटी सदस्य और जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह खींवसर को पद से हटा दिया है. कुमावत ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें जांच की जिम्मेदारी दी गई थी कि क्या धनंजय खींवसर दो जिला क्रिकेट संघों से पदाधिकारी हैं. जांच में यह पाया गया कि खींवसर नागौर जिला क्रिकेट संघ और जोधपुर जिला क्रिकेट संघ दोनों के अध्यक्ष हैं.
एक व्यक्ति दो जिलों का पदाधिकारी नहीं हो सकता: डीडी कुमावत ने कहा कि आरसीए के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो जिला क्रिकेट संघों का पदाधिकारी नहीं हो सकता. जांच पूरी होने के बाद उन्हें राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ-साथ जिला संघ के दायित्वों से भी मुक्त कर दिया गया है. कुमावत ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने सभी पहलुओं की जांच और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही यह निर्णय लिया है.
खींवसर ने खोला था मोर्चा: हाल ही में धनंजय सिंह खींवसर ने कन्वीनर डीडी कुमावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. रविवार को आयोजित एक बैठक में उन्होंने कुमावत पर मनमर्जी के आरोप लगाए थे. इस बैठक को लेकर कुमावत ने कहा कि बिना अनुमति किसी भी सदस्य द्वारा बैठक आयोजित नहीं की जा सकती और ऐसी बैठक को किसी भी स्तर पर मान्यता नहीं मिलती. माना जा रहा है कि इस विवाद के बाद ही उनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है.
पहले भी रहे हैं मतभेद: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लंबे समय से एडहॉक कमेटी काम कर रही है. कुमावत से पहले भाजपा विधायक जगदीप बिहाणी आरसीए के कन्वीनर थे. उस दौरान भी धनंजय सिंह और बिहाणी के बीच तीखे मतभेद देखने को मिले थे. अंततः बिहाणी को कन्वीनर के पद से हटा दिया गया था. अब एक बार फिर से राजस्थान क्रिकेट में यह विवाद गहराता दिख रहा है. इस ताजा कार्रवाई के बाद आरसीए की राजनीति में नई हलचल मच गई है.