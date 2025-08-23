शहडोल (अखिलेश शुक्ला) : मॉनसून में धान की खेती बहुत बड़े रकबे में की जाती है, एक तरह से कहें तो धान इस सीजन की प्रमुख फसलों में से एक है. ऐसे में मॉनसून के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये फसल सोने की तरह लहलहाने लगती है. मौजूदा सीजन की शुरुआत में ही अच्छी बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों के धान की फसल बेहतर है. ऐसे में कुछ और बातों को ध्यान में रखकर धान की बंपर पैदावार की जा सकती है.

धान की बंपर पैदावार के लिए चार बातों को करलें नोट (Etv Bharat)

धान की फसल में रखें इन 4 बातों का ध्यान

अधिकतर किसानों की धान 25 से 30 दिन की हो चुकी होगी, ऐसे में अब किसानों को अपनी फसलों का विशेष ख्याल रखने का समय है. कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि किसानों को अब अपनी धान की फसल में इन 4 बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जिससे फसल नुकसान से बच जाएगा.

धान का निरीक्षण और खरपतवार का समाधान

अगर धान की रोपाई के बाद आपकी धान की फसल 25 से 30 दिन की हो चुकी है, तो धान की फसल में खरपतवार की समस्या हो सकती है. ऐसे में खेतों का निरीक्षण करें और अगर खरपतवार हैं तो उसका समाधान करें. अगर मजदूर उपलब्ध हैं तो उनसे खेतों की निंदाई करवाएं. मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं तो किसी कृषि एक्सपर्ट या कृषि वैज्ञानिकों से पूछकर खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं.

धान का निरीक्षण और खरपतवार का समाधान जरूरी (Etv Bharat)

क्योंकि अगर फसल में खरपतवार रहेंगे तो वो धान के पौधों से प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे उन्हें सही से हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा. इसके अलावा जो खेत के पोषक तत्व हैं, उनका भी नुकसान होगा. इसके अलावा खरपतवार होने से कीट बीमारियों के लिए अंडे देने की जगह भी बन जाती है, जिससे रोग और कीट धान की फसल में लग जाते हैं.

धान पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग का रखें ध्यान (Getty Images)

धान पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग का रखें ध्यान

अगर धान की रोपाई के बाद आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो गई है, तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें. इसके लिए जो यूरिया आपको फसल पर डालनी है, उसका आधे से आधा यानी 25 प्रतिशत नाइट्रोजन का छिड़काव फसल पर करना है. करीब 20 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें. हलांकि, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने हाईब्रिड किस्म लगाई है या देसी किस्म, कम समय वाली धान की किस्म है या ज्यादा समय वाली धान की किस्म. इन बातों का भी ख्याल रखना होता है. कोशिश करें कि मिट्टी जांच के बाद जो मृदा कार्ड बना है उसके आधार पर ही यूरिया का इस्तेमाल करें.

धान का कीटों से करें बचाव (Etv Bharat)

धान का कीटों से करें बचाव

अभी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी तेज धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, जिससे कीट बीमारियों की समस्या बनती है, जैसे तना छेदक कीट, पत्ती लपेटक कीट, ब्राउन प्लांट हूपर जैसे कीट की समस्या बन सकती है. इसके अलावा ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आदि रोग भी धान की फसल पर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए धान के फसल की सतत निगरानी करते रहें. अगर ऐसा कोई संकेत फसल पर दिखे, तो उसका तुरंत निदान करें जिससे फसल की ग्रोथ न रुक पाए.

यह भी पढ़ें - बांधवगढ़ का असली दादा 'गौतम', टाइगर्स की खतरनाक फाइट में बन जाता था मैच रेफरी

धान रोपाई के बाद पानी का लेवल

यूं तो मॉनसून में अच्छी बारिश हो रही है लेकिन धान रोपाई के बाद अगर फसल 25 से 30 दिन की हो गई है तो खेत की निगरानी के साथ खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल भी बनाए रखें. ये बेहद जरूरी है.