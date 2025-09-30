ETV Bharat / state

'जो परिवार से बात करेगा उसे देना होगा जुर्माना'', धमतरी में समाज ने किया फैमिली का हुक्का पानी बंद

गांव के दबंगों ने किया परिवार का हुक्कापानी बंद: कानून के तमाम नियमों और के बाद भी गांवों में दबंगों का कहर जारी है. गांव के रसूखदार कमजोर लोगों को बहिष्कृत कर अपना हित साधने से बाज नहीं आ रहे हैं. कुछ ऐसा ही मामला धमतरी जिले के ग्राम दरगहन में सामने आया है. यहां गांव के दबंगों ने झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए एक परिवार का हुक्कापानी बंद कर दिया है. इस परिवार में कुल 16 लोग हैं. परिवार के सभी लोग गांव के दबंगों द्वारा लगाए गए हुक्कापानी बंद करने के फैसले से परेशान हैं.

धमतरी: बदलते दौर के साथ सामाजिक नियमों में बदलाव जरूर आया, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर रूढ़िवादी परंपरा आज भी कायम है. धमतरी के गांव में एक परिवार इस रूढ़िवादी परंपरा का दंश झेल रहा है. न्याय के लिए अब प्रशासन का दरवाजा ये पीड़ित परिवार खटखटाने को मजबूर है. परिवार के लोग अपना सामाजिक बहिष्कार खत्म कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं.

गांव के लोग हमारे परिवार से बातचीत नहीं करते हैं. अगर हमें मजदूर भी काम के लिए चाहिए तो कोई नहीं मिलता. जो काम के लिए तैयार होता है कई गुणा ज्यादा पैसे मांगता है. जब हमने कोई गलती नहीं की तो हम किस बात के लिए जुर्माना भरें. हम मदद के लिए कई बार जिला प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं. कहीं से भी हमें कोई मदद नहीं मिली है: देवकरण साहू, पीड़ित

न्याय की मांग लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा कलेक्ट्रेट: पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से इंसाफ की गुहार लगाते हुए मदद की मांग की है. पीड़ित परिवार के मुखिया देवकरण साहू ने बताया कि 6 माह पहले गांव में बैठक आयोजित कर उसपर गाली गलौच करने का आरोप लगाया गया. इन झूठे आरोपों पर गांव के दबंगों ने उनपर 10 हजार दंड लगाया. पीड़ित परिवार ने बताया कि आज से 22 दिन पहले गांव में दोबारा बैठक बुलाया गई और दंड की राशि 10 हजार रुपये जमा करने के लिए कहा गया. इस पर देवकरण साहू ने ग्रामीण अध्यक्ष से कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है. बिना गलती के मैं क्यूं जुर्माना दूं. पीड़ित ने कहा कि मैं अगर जुर्माना दूंगा तो मुझे लिखित में रशीद दें और लिखें कि मुझसे किस जुर्म के लिए जुर्माना लिया जा रहा है.

फरियादी देवकरण साहू ने आकर शिकायत दर्ज कराई है. जिला प्रशासन की टीम इस बात की जांच करेगी. अगर कोई इस तरह मामला है तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे. पूरे मामले की जांच की जाएगी: पवन कुमार प्रेमी, डिप्टी कलेक्टर, धमतरी

लिखित में देने से किया इंकार: पीड़ित का आरोप है कि समाज के लोगों ने लिखित में कुछ भी देने से इंकार कर दिया. रसूखदारों ने दंड की राशि नहीं देने पर परिवार का हुक्कापानी बंद कर दिया. पीड़ित देवकरण साहू ने बताया कि उनका गांव में बहिष्कार होने के बाद उनके घर में लोगों का आना-जाना बंद हो गया है. साथ ही गांव में उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति बातचीत नहीं कर रहा है.

पीड़ित परिवार से बात करने वालों को देना होगा 5 हजार का जुर्माना: देवचरण ने बताया कि अगर गांव का कोई व्यक्ति उसके परिवार से बातचीत करता पाया गया तो उस पर भी 5 हजार का दंड रखा गया है. पीड़ित ने बताया कि खेती कार्य के लिए उनको मजदूर भी नहीं मिल रहे है और गांव में कोई भी दुकानदार उनको सामान नहीं दे रहा है. जिससे उनका पूरा परिवार मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हो गया है. जिसकी शिकायत पीड़ित ने कलेक्टर से करते हुए इंसाफ की मांग की है. इस मामले में प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई होगा.