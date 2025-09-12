ETV Bharat / state

अनोखा प्रदर्शन: NHM कर्मचारियों ने निकाली 351 मीटर चुनरी यात्रा, दण्डवत प्रणाम करते पहुंचे विंध्यवासिनी मंदिर

कर्मचारियों ने निकाली मनोकामना पदयात्रा: धमतरी में हड़ताल के 25वें दिन एनएचएम कर्मचारियों ने गांधी मैदान से धमतरी की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी मंदिर तक 351 मीटर चुनरी यात्रा निकाली. पीपीई किट पहने कर्मचारी दंडवत होते मंदिर तक गए और अपनी मांगों को जल्द पूरा कराने मां विंध्यवासिनी से मनोकामना मांगी. इस दौरान बाजे गाजे के साथ एनएचएम कर्मचारी माता के जयकारे भी लगा रहे थे.

धमतरी: प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. अलग अलग तरीके से सरकार तक बात पहुंचाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है. धमतरी में भी एनएचएम कर्मचारी संघ नियमितीकरण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं.

धमतरी एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

एनएचएम कर्मचारियों की नाराजगी की वजह: एनएचएम कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में उनका नियमितीकरण करने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार द्वारा नियमितीकरण को लेकर कोई पहल नहीं किया गया है. जिससे एनएचएम कर्मचारियों में काफी नाराजगी है. कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को सद्बुद्धि देने चुनरी यात्रा निकाली गई है. माता को चुनरी अर्पित कर अपनी मांगों को लेकर मनोकामना मांगे हैं.

एनएचएमकर्मी की चुनरी यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकार कुंभकर्णी नींद से जागे और जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करे. हमें आश्वासन नहीं लिखित आदेश चाहिए. जैसे भक्त परेशान होकर भगवान के दर पर मनोकामना करने आते हैं, वैसे ही हम सभी एनएचएम कर्मचारी चुनरी यात्रा निकालकर भगवान के दर पर आए हैं. सरकार को जगाने के लिए हमने पदयात्रा की है. हमने चुनरी यात्रा निकाली है ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो सके-दुर्गा सिन्हा, एनएचएम, कर्मचारी

दस सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल: दरअसल छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारी संघ के आह्वान पर 18 अगस्त से प्रदेश के सभी 16000 NHM कर्मचारी अपनी लंबित 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. हड़ताल के 25वें दिन सभी जिलों में एक साथ कर्मचारियों द्वारा मनोकामना पदयात्रा निकाली गई.