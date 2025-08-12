ETV Bharat / state

धमतरी ढाबा ट्रिपल मर्डर कांड में अपडेट, नशे में आरोपियों ने छीन ली तीन जिंदगी - DHAMTARI TRIPLE MURDER CASE

धमतरी के ढाबे में तीन लोगों के मर्डर केस में पुलिस ने सभी आठों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Dhamtari SP Suraj Singh Parihar
धमतरी एसपी ने ट्रिपल मर्डर कांड में की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2025 at 11:04 PM IST

धमतरी: सोमवार 11 अगस्त की रात को रायपुर के तीन युवाओं की धमतरी के अन्नपूर्णा ढाबे में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. इस केस में धमतरी पुलिस ने सभी आठों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला. जुलूस निकालने से पहले पुलिस ने आरोपियों का आधा सिर मुंडवा दिया. इस दौरान सभी आरोपियों ने सड़क पर नारे लगाए. सभी आरोपियों ने कहा नशा करना पाप है, चाकू रखना अपराध है पुलिस हमारा बाप है.

नशे में किया ट्रिपल मर्डर: धमतरी पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशे में थे. पहले से अर्जुनी थाना क्षेत्र में भोयना के पास अन्नपूर्णा ढाबे में खाना खा रहे थे. इस दौरान तीन युवक पहुंचे. उनका तीनों युवकों से विवाद हो गया. उसके बाद सभी आठों लोगों ने मिलकर तीनों युवकों की चाकू से हत्या कर दी. पुलिस की तफ्तीश में यह खुलासा हुआ है कि इन आठ आरोपियों में तीन नाबालिग लड़के भी हैं. जो विघि से संघर्षरत बालक हैं.

Dhamtari Murder Case Accused
मर्डर कांड के आरोपियों का जुलूस (ETV BHARAT)

इनमें मुख्य आरोपी गोपी दीवान है. इसके अलावा कुलेश्वर नेताम, रणवीर कुमार साहू, कमलेश ध्रुव और गौतम दीवान हैं. जबकि तीन आरोपी नाबालिग हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा है- सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी

किन तीन लोगों की हुई हत्या ?: धमतरी के एसपी ने बताया कि इस केस में जिन तीन युवाओं की हत्या हुई है. वे सभी रायपुर के रहने वाले हैं. आलोक सिंह ठाकुर,नितीन टांडी एवं सुरेश हियाल की इन आठ लोगों ने मिलकर हत्या की है. पुलिस ने सभी साक्ष्य जुटा लिए हैं. घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है. धमतरी एसपी ने बताया कि जिन तीन नाबालिग लड़कों की इस मर्डर केस में संलिप्तता है. उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा.

SP SURAJ SINGH PARIHARधमतरी पुलिस का एक्शनअर्जुनी में ट्रिपल मर्डरधमतरी में तीन लोगों का मर्डरDHAMTARI TRIPLE MURDER CASE

