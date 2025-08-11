धमतरी: जिले में सिंधी समाज ने ट्रिजड़ी जी सुहिणी मेहंदी, यानी तीज की खूबसूरत मेहंदी का आयोजन किया. रविवार को हुए इस आयोजन में 400 महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई. सिंध शक्ति महिला संगठन और पूज्य सिंधी पंचायत ने इसका आयोजन किया. जिसके कई उद्देश्य थे.
कई प्रतिभाएं सामने आईं: दरअसल तीज जिसे सिंधी में तिजड़ी कहा जाता है इसे उत्साह से मनाने के लिए ही ये आयोजन किया गया. समाज की ओर से महिलाओं के लिए धर्मशाला में सार्वजनिक मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया. इसमें ना सिर्फ मेहंदी लगवाने के लिए उत्साह दिखा बल्कि मेहंदी लगाने वाली युवतियों ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई और अलग-अलग डिजाइन की मेहंदी लगाई.
हम सिंध शक्ति महिला संगठन की ओर से ऐसे आयोजन करते हैं जिसमें गृहणी महिलाएं घर से बाहर निकलकर हिस्सा ले सकें. इसमें किचन और घरों से निकलकर महिलाएं अपनी प्रतिभा को भी निखारती हैं- रिया सुनेटा, सिंधी समाज
पति के नाम की मेहंदी लगी- इस आयोजन में करीब 400 महिलाओं ने अपने हाथों पर पति के नाम मेहंदी लगाई. तीज से पहले समाज भवन में उत्साह दिखा. मेहंदी के अलावा, महिलाओं ने गाना गाया, सिंधी भजन पर डांस भी किया.
तिजड़ी की सुनहरी मेहंदी का यह जिला स्तर पर पहला कार्यक्रम है. मेहंदी को सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. मेहंदी लगाना एक परंपरा ही है ऐसे में पहले पैसे देकर घर पर महिलाएं मेहंदी लगवाती थीं, कई बार मेहंदी लगाने वाली भी नहीं मिलती थी ऐसे में हमने सोचा कि, एक सामूहिक आयोजन किया जाए- पार्वती वाधवानी, सिंध शक्ति महिला संगठन अध्यक्ष
क्यों मनाया जाता है तीज: तीज जिसे सिंधी में तिजड़ी कहते हैं ये सुहागिन महिलाओं का त्योहार है. पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन उपवास रखा जाता है. हालांकि परिवार की सुख-समृद्धि के लिए इसे कुंवारी युवतियां भी मनाती हैं.
कार्यक्रम में 400 महिला और युवतियों ने मेहंदी लगाने के लिए पंजीयन कराया था. समाज के इस आयोजन से सिंधी समाज की सभी महिलाएं एक साथ जुटीं. इससे समाज की संस्कृति को आगे बढ़ाने की पहल की गई.