ETV Bharat / state

मेघा पुल जैसे टूट ना जाए खारुन नदी का पुल! धमतरी में रेत माफियाओं ने खोद दी पुल की नींव - ILLEGAL MINING OF SAND IN DHAMATRI

धमतरी में साल 2019 में खारुन नदी पर बना पुल ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 6, 2025 at 8:01 AM IST | Updated : July 6, 2025 at 8:13 AM IST 4 Min Read

धमती: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से लगा खारुन नदी पर बना पुल रेत माफियाओं के चलते कभी भी परेशानियों का सबब बन सकता है. जिस तरीके से कुरूद के मेघा में महानदी पर बना पुल टूट गया था उसी तर्ज पर कहीं यहां भी हादसा ना हो जाए. खतरे में खारुन नदी पर बना पुल: सरकार ने 15 अक्टूबर तक रेत खनन बैन कर दिया है. बावजूद इसके धमतरी में अवैध रेत खनन लगातार जारी है. रेत माफिया नदियों का सीना चीर कर रेत निकाल रहे हैं. खारुन नदी पर बने पुल की भी यही स्थिति है. रेत माफियाओं ने पुल के नीचे से रेत की निकासी इतनी कर ली है कि नींव पर डाला गया बेस मटेरियल पानी के बहाव से हटने लगा है. पानी कटाव के लिए बनाया गया लेंटर भी टूट गया है. अगर इस ओर जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो पुल पर दरारें आएंगी और कोई बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता. धमतरी में साल 2019 में खारुन नदी पर बना पुल (ETV Bharat Chhattisgarh)

Last Updated : July 6, 2025 at 8:13 AM IST