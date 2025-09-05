ETV Bharat / state

शिक्षक दिवस: देश की सेवा के बाद गांव के बच्चों का भविष्य संवार रहे, रिटायर्ड फौजी से गुरुजी बनने का सफर - DHAMTARI SOLDIER TEACHER STORY

धमतरी में ऐसे एक टीचर हैं जो पहले फौजी रह चुके हैं. अब सरकारी स्कूल में निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं.

धमतरी में ऐसे एक टीचर हैं जो पहले फौजी रह चुके हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2025 at 3:00 PM IST

4 Min Read

धमतरी: 5 सितम्बर को पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है. टीचर, शिक्षक, गुरुजनों की पूजा की जा रही है. बच्चे देश का भविष्य कहे जाते हैं तो शिक्षक देश का भविष्य संवारने वाला कहा जाता है. आज आपको ऐसे शिक्षक के बारे में बताते हैं जो देश का वर्तमान संवारने के बाद अब भविष्य संवारने का काम कर रहा है. एक रिटायर्ड फौजी जो देश की सेवा करने के बाद अपने गांव की सरकारी स्कूल में निशुल्क सेवा दे रहे हैं.

सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेड़-पौधे को भी संवार रहे: 13 साल जम्मू कश्मीर समेत अलग अलग राज्यों में देश की रक्षा करने के बाद अब रिटायर्ड होकर एक फौजी गांव पहुंचा. आराम करने की उम्र में वो फौजी अपने गांव की शिक्षा बदलने की सोच रखते हुए सरकारी स्कूल पहुंच गया. इतना ही नहीं वह स्कूल के आँगन में लगे पेड़ पौधों की देखभाल कर उनकी रक्षा भी कर रहा है. गर्मी के दिनों में यहीं रहकर खाद और पानी देते हैं.

देखिए कैसे एक फौजी स्कूल में बच्चों का फेवरेट टीचर भी बनता है-

धमतरी में ऐसे एक टीचर हैं जो पहले फौजी रह चुके हैं. अब सरकारी स्कूल में निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानिए कौन है वो फौजी: धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 100 किमी दूर घनघोर जंगल के बीचो-बीच बसा बोड़रा गांव. इस गांव में रहने वाले रिटायर्ड फौजी का नाम है गौकरण कश्यप. 13 साल तक देश की सेवा कर रिटायर्ड फौजी गौकरण कश्यप घर पर नहीं बैठे. स्कूल में पढ़ाने के लिए गांव में पहले बैठक की. फिर स्कूल के शिक्षकों से अपने विचार रखे. इस बीच शिक्षकों ने हामी भरी और फौजी को पढ़ाने के लिए सहमति बन गई.

जानिए इस सफर की कहानी उनकी ही जुबानी-

जानिए इस सफर की कहानी उनकी ही जुबानी- (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संस्कृत पढ़ाते हैं गौकरण: रिटायर्ड फौजी ने निशुल्क स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया. आज 13-14 साल हो गए उन्हें पढ़ाते हुए. रिटायर्ड फौजी गौकरण कश्यप की माने तो वह स्कूल में कक्षा छठवीं, सातवी, और आठवीं के बच्चों को संस्कृत का विषय पढ़ाते हैं. बच्चो को पढ़ाने के साथ साथ स्कूल में बने गार्डन और पेड़ पौधों की भी देखभाल वे करते हैं. स्कूल में जितनी सेवा वे बच्चो को देते हैं, उतनी ही सेवा पेड़ पौधों के लिए निकालते हैं. रिटायर्ड फौजी के इस काम में पूरा स्कूल स्टाफ साथ देता है. उनकी मेहनत की सराहना भी करता है.

देश की सेवा के बाद गांव के बच्चों का भविष्य संवार रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं सेना में 13 वर्षों तक रहा, रिटायर होकर गांव लौटा तो सोचा बच्चों का भविष्य संवारा जाए, मैंने शुरू से सोचा था कि किसी प्रकार की राशि नहीं लूंगा. सभी मेरे बच्चे हैं और स्कूल में जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं वह भी मेरे बच्चे के समान है- गौकरण कश्यप, रिटायर्ड फौजी

गौकरण कश्यप जी 14 साल से सारा समय हमें देते हैं, हमारे बच्चों को देते हैं. स्कूल के विकास में स्कूल को सजाने संवारने में, गार्डनिंग को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, हमें ऐसे फौजी और टीचर पर गर्व है-महेंद्र कुमार बोर्झा, प्रिंसिपल बोड़रा स्कूल धमतरी

मैं गौकरण कश्यप के समर्पण की भावनाओं को देखकर ही खुश हो जाता हूं. ऐसे लोग ही गांव को आगे बढ़ाते हैं.- शत्रुघ्न नाग, सरपंच, बोड़रा

हमें बहुत अच्छा लग रहा है जो पहले देश के लिए सेवा दे रहे थे और अभी हमारे गांव के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं. हमारे लिए गौरव की बात है कि वे इतना अच्छा सेवा दे रहे हैं- कलेश्वरी कश्यप, अध्यक्ष, शाला प्रबंधन समिति

कलेक्टर समेत सभी लोग सेवाभाव से खुश-

कलेक्टर समेत सभी लोग सेवाभाव से खुश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने भी की तारीफ: धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने भी गौकरण कश्यप के सेवाभावी कार्यों की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि जो भी संभव होगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा.

रिटायर्ड फौजी से गुरुजी बनने का सफर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गौकरण कश्यप अभी तक अविवाहित हैं, गांव के बच्चों को ही अपना मानते हैं. शिक्षक का पद वैसे ही देश के लिए सबसे अहम पद होता है, बड़े-बड़े पदों पर पहुंचने के लिए शिक्षा और शिक्षक ही सहारा होते हैं. ऐसे में अगर शिक्षक में देशभक्ति का भाव पहले ही रहा हो तो उस गांव का भविष्य जरूर उज्जवल होगा.

