धमतरी शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधानपाठक निलंबित, महिला कर्मियों से दुर्व्यवहार का भी आरोप
धमतरी में शराबी प्रधान पाठक पर गिरी निलंबन की गाज, सरपंच और शाला विकास समिति ने की थी ये शिकायत
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2025 at 5:45 PM IST
धमतरी: जिले में एक शराबी प्रधान पाठक पर निलंबन की कार्रवाई हुई है. कमारिनमुड़ा के प्रधानपाठक भोजराम कंवर पर शराब पीकर स्कूल आने और बदसलूकी करने की शिकायत के बाद एक्शन लिया गया है.
क्या है मामला?: धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र में शासकीय प्राथमिक शाला कमारिनमुड़ा है. यहां के प्रधानपाठक भोजराम कंवर के खिलाफ गंभीर शिकायतें सामने आई थीं. आरोप था कि वे शराब पीकर स्कूल आते हैं और महिला कर्मचारियों से गलत व्यवहार भी करते हैं.
शिकायत किसने की?: प्रधानपाठक के खिलाफ शिकायत ग्राम पंचायत परसाबुड़ा के सरपंच, शाला विकास समिति के अध्यक्ष और ग्रामवासी ने की थी. शिकायत संकुल समन्वयक बिरझुली के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को भेजी गई थी.
पहले भी प्रधान पाठक रहा है विवादित: शिकायत में बताया गया कि भोजराम कंवर आदतन शराबी हैं और पहले भी उनकी कार्यशैली को लेकर स्थानांतरण किया गया था. इसके बावजूद उनका व्यवहार नहीं बदला.
DEO ने लिया एक्शन: जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अभय जायसवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की. भोजराम कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
अब कहां भेजा गया है?: निलंबन के बाद उन्हें विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नगरी में भेजा गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) मिलेगा.
भोजराम कंवर का यह व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (i, i, ii) के विरुद्ध है. इसके तहत शासकीय सेवक से मर्यादित और अनुशासित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है.