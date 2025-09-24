ETV Bharat / state

धमतरी शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधानपाठक निलंबित, महिला कर्मियों से दुर्व्यवहार का भी आरोप

धमतरी में शराबी प्रधान पाठक पर गिरी निलंबन की गाज, सरपंच और शाला विकास समिति ने की थी ये शिकायत

Drunk Principal Suspend
धमतरी में शराबी प्रधान पाठक पर गिरी निलंबन की गाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले में एक शराबी प्रधान पाठक पर निलंबन की कार्रवाई हुई है. कमारिनमुड़ा के प्रधानपाठक भोजराम कंवर पर शराब पीकर स्कूल आने और बदसलूकी करने की शिकायत के बाद एक्शन लिया गया है.

क्या है मामला?: धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र में शासकीय प्राथमिक शाला कमारिनमुड़ा है. यहां के प्रधानपाठक भोजराम कंवर के खिलाफ गंभीर शिकायतें सामने आई थीं. आरोप था कि वे शराब पीकर स्कूल आते हैं और महिला कर्मचारियों से गलत व्यवहार भी करते हैं.

Drunk Principal Suspend
धमतरी शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधानपाठक निलंबित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिकायत किसने की?: प्रधानपाठक के खिलाफ शिकायत ग्राम पंचायत परसाबुड़ा के सरपंच, शाला विकास समिति के अध्यक्ष और ग्रामवासी ने की थी. शिकायत संकुल समन्वयक बिरझुली के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को भेजी गई थी.

पहले भी प्रधान पाठक रहा है विवादित: शिकायत में बताया गया कि भोजराम कंवर आदतन शराबी हैं और पहले भी उनकी कार्यशैली को लेकर स्थानांतरण किया गया था. इसके बावजूद उनका व्यवहार नहीं बदला.

DEO ने लिया एक्शन: जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अभय जायसवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की. भोजराम कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

अब कहां भेजा गया है?: निलंबन के बाद उन्हें विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नगरी में भेजा गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) मिलेगा.

भोजराम कंवर का यह व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (i, i, ii) के विरुद्ध है. इसके तहत शासकीय सेवक से मर्यादित और अनुशासित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है.

शराबी शिक्षक के जिम्मे बच्चों का भविष्य, आपत्तिजनक हरकतों का भी आरोप, प्रशासन का कार्रवाई का भरोसा
जांजगीर में शराबी टीचर से परेशान छात्र, गांव वालों ने वीडियो बनाकर किया वायरल
बिग बी के सहारे भागा पढ़ाई का डर, टीवी शो ने दिया नवाचार का आइडिया

For All Latest Updates

TAGGED:

FEMALE STAFF HARASSMENTDRUNK PRINCIPALशराबी प्रधान पाठकप्रधानपाठक निलंबितDRUNK PRINCIPAL SUSPEND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.