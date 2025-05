ETV Bharat / state

धमतरी में मॉक ड्रिल, आपदा से निपटने के लिए पुलिस फोर्स फुल रेडी - DHAMTARI POLICE MOCK DRILL

धमतरी पुलिस का मॉक ड्रिल ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 16, 2025 at 10:47 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 11:31 PM IST 2 Min Read

धमतरी: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पुलिस फोर्स की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है. इस कड़ी में अब धमतरी पुलिस ने मॉक ड्रिल किया. धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर रक्षित केंद्र परेड ग्राउंड में मॉक ड्रिल हुआ. जिले की पुलिस ने इस दौरान बलवा, उपद्रव और दंगे से निपटने की तैयारियों का डेमो दिया. धमतरी में बलवा ड्रिल परेड का आयोजन: जिले में बलवा ड्रिल परेड का आयोजन किया गया. इसमें बलवा से निपटने का अभ्यास किया गया. दंगाइयों से कैसे निपटा जाए इसका अभ्यास किया गया. रक्षित निरीक्षक दीपक शर्मा द्वारा बलवा मॉक ड्रिल रिहर्सल परेड में पुलिस जवानों की अलग-अलग टीम बनाई गई. जिसमें टियर गैस पार्टी, केन पार्टी,लाठी पार्टी, राइफल पार्टी और मेडिकल पार्टी को अपना-अपना कार्य तय कर दिया गया. सभी पार्टियों को दिशा निर्देश दिए गए. धमतरी पुलिस का मॉक ड्रिल (ETV BHARAT)

Last Updated : May 16, 2025 at 11:31 PM IST