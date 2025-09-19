ETV Bharat / state

धमतरी में नवरात्रि पर गरबा को लेकर गाइडलाइंस जारी, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

धमतरी पुलिस ने गरबा आयोजकों और दुर्गा उत्सव समितियों के साथ बैठक की.

SHARDIYA NAVRATRI 2025
नवरात्रि पर गरबा को लेकर गाइडलाइंस (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है. इसको लेकर देशभर में उत्साह का माहौल है. प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. दुर्गा उत्सव समितियों और गरबा आयोजकों के साथ पुलिस लगातार बैठक कर त्योहार को लेकर गाइडलाइन जारी कर रही है.

नवरात्रि पर गरबा को लेकर गाइडलाइंस: धमतरी पुलिस और प्रशासन ने गुरुवार को गरबा और दुर्गा पंडालों को लेकर बैठक आयोजित की. बैठक में अपर कलेक्टर रीता यादव, धमतरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा मौजूद रहे. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है. पुलिस प्रशासन ने गरबा आयोजनों में सभ्यता, परंपरा और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखने को कहा है. नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही है.

नवरात्रि पर गरबा को लेकर गाइडलाइंस (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर रीता यादव ने कहा कि धमतरी धर्म की नगरी के रूप में जानी जाती है. इसलिए दुर्गा उत्सव समितियां परंपरागत और धार्मिक वातावरण बनाए रखते हुए गरबा व अन्य कार्यक्रम आयोजित करें. उन्होंने कहा कि शहर की छवि बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है.

दुर्गा पंडालों और गरबा स्थलों पर पुलिस की रहेगी खास नजर: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि दुर्गा पंडालों और गरबा स्थलों की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी. पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें शाम से लेकर देर रात तक सभी जगहों पर तैनात रहेंगी. किसी भी प्रकार की आपराधिक या असामाजिक गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी.

Shardiya Navratri 2025
गरबा आयोजकों और दुर्गा उत्सव समितियों के साथ पुलिस की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)

एएसपी ने आगे कहा कि नशे की हालत में पाए जाने वाले व्यक्तियों पर भी पुलिस सख्त रुख अपनाएगी. उन्होंने साउंड सिस्टम के उपयोग पर स्पष्ट किया कि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही संचालन किया जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. गरबा आयोजनों में सभ्यता, परंपरा और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखने को कहा गया. साथ ही पंडालों में पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरे और वॉलंटियर्स की व्यवस्था करने और आसपास स्वच्छता और डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए गए.

शारदीय नवरात्रि 2025: अश्विन माह की अमावस्या को किया जाता है मां महामाया के सिर का निर्माण
प्रतिमाओं के लिए फेमस दुर्ग जिले का थनौद गांव, यहां वेश्यालय से लाई मिट्टी से बनती है मूर्ति, जानिए खासियत
इस साल नवरात्रि 9 दिनों की नहीं 10 दिनों की होगी, एक तिथि बढ़ी, जानिए अलग-अलग पंडितों की राय

For All Latest Updates

TAGGED:

DHAMTARI DHAMTARI POLICE GUIDELINESNAVRATRI IN DHAMTARIधमतरी नवरात्रि गरबाSHARDIYA NAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.