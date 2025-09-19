ETV Bharat / state

धमतरी में नवरात्रि पर गरबा को लेकर गाइडलाइंस जारी, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

नवरात्रि पर गरबा को लेकर गाइडलाइंस: धमतरी पुलिस और प्रशासन ने गुरुवार को गरबा और दुर्गा पंडालों को लेकर बैठक आयोजित की. बैठक में अपर कलेक्टर रीता यादव, धमतरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा मौजूद रहे. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है. पुलिस प्रशासन ने गरबा आयोजनों में सभ्यता, परंपरा और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखने को कहा है. नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही है.

धमतरी: शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है. इसको लेकर देशभर में उत्साह का माहौल है. प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. दुर्गा उत्सव समितियों और गरबा आयोजकों के साथ पुलिस लगातार बैठक कर त्योहार को लेकर गाइडलाइन जारी कर रही है.

कलेक्टर रीता यादव ने कहा कि धमतरी धर्म की नगरी के रूप में जानी जाती है. इसलिए दुर्गा उत्सव समितियां परंपरागत और धार्मिक वातावरण बनाए रखते हुए गरबा व अन्य कार्यक्रम आयोजित करें. उन्होंने कहा कि शहर की छवि बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है.

दुर्गा पंडालों और गरबा स्थलों पर पुलिस की रहेगी खास नजर: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि दुर्गा पंडालों और गरबा स्थलों की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी. पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें शाम से लेकर देर रात तक सभी जगहों पर तैनात रहेंगी. किसी भी प्रकार की आपराधिक या असामाजिक गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी.

गरबा आयोजकों और दुर्गा उत्सव समितियों के साथ पुलिस की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)

एएसपी ने आगे कहा कि नशे की हालत में पाए जाने वाले व्यक्तियों पर भी पुलिस सख्त रुख अपनाएगी. उन्होंने साउंड सिस्टम के उपयोग पर स्पष्ट किया कि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही संचालन किया जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. गरबा आयोजनों में सभ्यता, परंपरा और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखने को कहा गया. साथ ही पंडालों में पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरे और वॉलंटियर्स की व्यवस्था करने और आसपास स्वच्छता और डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए गए.