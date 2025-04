ETV Bharat / state

धमतरी पुलिस कस्टडी में मौत, कांग्रेस जांच समिति पहुंची अर्जुनी थाना - DHAMTARI POLICE CUSTODY DEATH CASE

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 8, 2025 at 11:31 PM IST | Updated : April 9, 2025 at 7:47 AM IST 3 Min Read

धमतरी: अर्जुनी थाना पुलिस की हिरासत में एक आरोपी की मौत हो गई थी. मृतक पर किसानों से करोड़ो की ठगी का आरोप था. इस मामले में 1 अप्रैल को जमकर बवाल हुआ. इसके बाद अर्जुनी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया और न्यायिक जांच शुरू की गई. कांग्रेस की जांच टीम पहुंची अर्जुनी थाने: अब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में एक अपनी 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की है. जिसमे गुंडरदेही, बालोद, धमतरी और सिहावा विधायक के साथ धमतरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष को रखा गया है. इस जांच टीम ने मंगलवार को अर्जुनी थाना जाकर मामले की जांच की. पुलिस अधिकारियों से तमाम सवाल जवाब के बाद कांग्रेस ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की है. धमतरी पुलिस हिरासत मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

