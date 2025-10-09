ETV Bharat / state

धमतरी पुलिस हिरासत में मौत मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुनाया ये आदेश

बिलासपुर: पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को मृतक के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा - जहां किसी व्यक्ति की मौत पुलिस हिरासत में होती है, वहां मृत्यु का कारण स्पष्ट करना राज्य की जिम्मेदारी है. ऐसा न करना जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है. मौत के हालात यह दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला कस्टोडियल बर्बरता का उदाहरण है.

पूरा मामला धमतरी जिले के अर्जुनी थाना का है. याचिकाकर्ता दुर्गा देवी कैठोलिया ने बताया कि उनके पति दुर्गेंद्र कैठोलिया को 29 मार्च 2025 को धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 31 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां वे पूरी तरह स्वस्थ थे. शाम 5 बजे उन्हें फिर से थाने में रखा गया, जहां कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई.

परिजनों का पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप: परिजन का आरोप है कि पुलिस ने हिरासत में थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया, जिससे दुर्गेंद्र की मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर 24 पूर्व-मृत्यु चोटों का जिक्र है. मौत का कारण दम घुटने से हुई सांस न ले पाने को बताया गया. दूसरे दिन पुलिस ने परिवार को बताया कि दुर्गेंद्र बीमार पड़ गए थे और अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी. शव मिलने पर परिवार ने शरीर पर चोट के निशान देखकर हंगामा किया और उच्चाधिकारियों से शिकायत की.