धमतरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जानिए पूरा मामला

धमतरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जानिए पूरा मामला
आईटी एक्ट व टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2025 at 9:53 AM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम जारी करने वाले चार पीओएस एजेंट्स को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट व टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है. इसके साथ ही आरोपियों से मोबाइल, पीओएस सिम व फिंगरप्रिंट स्कैनर जब्त किये गए है.
यह कार्रवाई धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देशन हुआ है. बताया गया कि थाना प्रभारी, सिटी कोतवाली और थाना प्रभारी सिहावा पुलिस ने फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी करने से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है. यह कार्रवाई साइबर अपराधों और फर्जी सिम जारी करने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है.
फर्जी सिम जारी करने वाले गिरफ्तार: धमतरी सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया म्यूल अकाउंट और फर्जी सिम जारी करने वाले पीओएस ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है. कोतवाली थाने के दो मामलों में तीन आरोपी और सिहावा थाना के एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी लोगों के आधार कार्ड, बायो मैट्रिक ऑथेंटिकेशन को मल्टीपल टाइम्स कर एक ही आदमी के नाम पर अलग अलग लोगों को जारी करते थे, जिसके बारे में संबंधित व्यक्ति को पता भी नहीं चल पाता था. एक्टिवेट सिम को दूसकों को बेचकर लाभ कमाते थे. इनके जारी किए सिम से सायबर अपराध हो रहे थे.
पहला मामला: कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी रविंदर सिंह अजमानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी नागेन्द्र साहू मई-जून 2024 में उसका आधार कार्ड, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट एवं लाइव फोटो लेकर उसके नाम से एयरटेल कंपनी का फर्जी सिम (नंबर 7089353106) जारी किया गया था. जांच में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी से 1 POS सिम (7415532227), 1 मोबाइल, 1 फिंगरप्रिंट मशीन जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है. आरोपी नागेन्द्र साहू उम्र 26 वर्ष लालबगीचा का रहने वाला है. खिलाफ धारा 319(2), 318(4) बी.एन.एस. एवं 42(3)(E) टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.
दूसरा मामला: इसी प्रकार आरोपी उमेश साहू पिता उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम इर्रा और वासुदेव साहू उर्फ वासु साहू उम्र 28 वर्ष निवासी विंध्यवासिनी वार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है. जिनके खिलाफ धारा 318(4), 3(5) बी.एन.एस. एवं 66(सी) आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. बताया गया कि दोनों आरोपी पीओएस ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर सिम कार्ड जारी करने में संलिप्त पाए गए. पूछताछ व मेमोरेंडम कथन के आधार पर उनसे दो मोबाइल फोन जप्त किए गए. पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.
तीसरा मामला: थाना सिहावा का है जहां पर धारा 66(c) आईटी एक्ट एवं 42(3)(E) टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के तहत आरोपी ओनिल कुमार साहू उम्र 21 वर्ष, निवासी नवागांव वार्ड क्रमांक 8, थाना बोरई को गिरफ्तार किया गया है. जांच में पाया गया कि आरोपी बिना वैधानिक सत्यापन प्रक्रिया का पालन किए पहचान पत्रों के आधार पर पीएसओ फर्जी सिम कार्ड जारी किए जा रहे थे. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.
धमतरी पुलिस की अपील व चेतावनी: धमतरी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि साइबर अपराधों की सूचना तुरंत नजदीकी थाना या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें. पुलिस ने कहा कि साइबर और दूरसंचार अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.