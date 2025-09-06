धमतरी में लूट और हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपी अरेस्ट, बड़े लालच में घटना को दिया अंजाम

भानपुरी गांव में घर में घुसकर पति पत्नी को बंधक बनाया और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बुजुर्ग की हत्या की गई.
Published : September 6, 2025 at 10:36 AM IST
धमतरी: अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भानपुरी गांव में बीते 1 सितंबर को हुए लूट और हत्याकांड मामले का धमतरी पुलिस ने खुलासा कर दिया है. लूट और हत्या मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. शुक्रवार को धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने मामले का खुलासा किया है. बताया गया कि आरोपियों ने लालच में लूट की और बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा विरोध करने पर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया.
1 सितंबर को घर में घुसकर लूट और हत्या: धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने खुलासा करते हुए बताया कि 1 सितंबर की रात ग्राम भानपुरी निवासी कृतराम साहू अपने घर में सो रहे थे. रात लगभग 2 बजे तीन अज्ञात आरोपी घर में घुसे, जिन्होंने कृतराम साहू व उनकी पत्नी रश्मि साहू को बंधक बनाकर अलमारी से सोने-चांदी के जेवर, कैश 5 हजार रुपये व मोबाइल लूट लिया. विरोध करने पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर कृतराम साहू की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए.
धमतरी पुलिस ने हत्या और लूट के 6 आरोपियों को पकड़ा: धमतरी एसपी ने बताया कि प्रार्थिया रश्मि साहू की रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई. हत्या की गुत्थी सुलझाने अलग अलग टीम गठित किए गए. टीम द्वारा लगातार आरोपियों की पतासाजी की गई एवं मुखबिर सूचना, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पहचान कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. सभी धमतरी के ही रहने वाले हैं. पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया. आरोपियों ने बताया कि बड़े लालच में आकर इस घटना को अंजाम दिया.
आरोपियों से चोरी का सामान बरामद: पुलिस ने बताया कि आरोपियों से चोरी की गई सामान जिनमे सोने का ईयररिंग, चांदी का पायल, कैश 14 सौ रुपये, लूट का मोबाइल फोन बरामद किए गए है. इसी तरह अपराध में इस्तेमाल मोटरसायकल, घटना में प्रयुक्त दो नग चाकू, घटना के समय पहने कपड़े, जूता जप्त किये गए है. आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.
सभी आरोपी धमतरी के रहने वाले: पकड़े गए आरोपियों में धनराज यादव 22 वर्ष, हुपेन्द्र बांधे 18 वर्ष 11 माह, चेतन कुमार साहू 19 वर्ष, ग्राम भठेली के रहने वाले है. कलेश्वर ध्रुव 22 वर्ष, ग्राम कचना, हेमसागर मण्डावी 20 वर्ष, ग्राम गुजरा, सोमप्रकाश देवांगन 36 वर्ष, ग्राम कुर्रा को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के विरुद्ध धारा 103(1), 309(6), 310(3), 331(8), 49, 61, 238 बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.