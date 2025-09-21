ETV Bharat / state

मॉडिफाइड साइलेंसर पर धमतरी पुलिस का एक्शन, 50 से ज्यादा साइलेंसर पर चला बुलडोजर

कई शिकायतें मिलीं थीं: यातायात डीएसपी मोनिका मरावी ने बताया कि धमतरी पुलिस की यातायात शाखा द्वारा जिले में यातायात नियमों के पालन के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए बुलेट बाइक में लगाए गए अवैध साइलेंसर पर एक्शन लिया गया है. धमतरी पुलिस को लगातार आम नागरिकों से शिकायत मिल रही थी.

धमतरी: जिले की पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर पर बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने पटाखों जैसी आवाज करने वाले 50 से ज्यादा साइलेंसर को नष्ट करने के लिए उन पर रोड रोलर चलाया है. ध्वनि प्रदूषण और असामान्य शोर से निजात दिलाने यातायात पुलिस का यह अभियान है.

मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना नियमों का उल्लंघन है. धमतरी ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है.

कुछ वाहन चालक अपनी बाइक, विशेषकर बुलेट में इस तरह के साइलेंसर लगाते हैं जिससे तेज और असामान्य ध्वनि निकलती है. इस प्रकार का शोर न केवल नागरिकों को परेशान करता है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण करता है जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है- मोनिका मरावी, यातायात डीएसपी

यातायात थाने में चला रोड रोलर: पुलिस ने बताया कि, शिकायतों के बाद कई साइलेंसर जब्त किए गए थे. इन पर शनिवार को यातायात थानेापरिसर में रोड रोलर चलाकर सार्वजनिक रूप से नष्ट किया गया है. पुलिस ने अपील की है कि, कानून के विपरीत काम ना करें, वाहन मालिकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि भविष्य में अपने वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का भी उपयोग न करें.

मॉडिफाइड साइलेंसर पर धमतरी पुलिस का एक्शन

आगे होगा सख्त एक्शन: यातायात पुलिस ने कहा कि, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में सभी की सहभागिता आवश्यक है. ऐसे साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग न केवल गैरकानूनी है बल्कि स्वास्थ्य और शांति के लिए भी हानिकारक है. मोटरयान अधिनियम का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें. यदि दोबारा ऐसे वाहन पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ और भी सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी.