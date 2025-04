ETV Bharat / state

धमतरी के 20वें एसपी बने सूरज सिंह परिहार, लिया पदभार - DHAMTARI NEW SP

धमतरी के नए एसपी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 22, 2025 at 7:41 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 7:48 AM IST 2 Min Read

धमतरी: जिले के नए एसपी सूरज सिंह परिहार ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया. धमतरी एसपी की कमान संभाल रहे आंजनेय वार्ष्णेय ने परिहार को जिले के नए पुलिस अधीक्षक का कार्यभार सौंपा. धमतरी के नए एसपी बने सूरज सिंह परिहार: एसपी सूरज सिंह परिहार के नए एसपी का पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवपदस्थ एसपी सूरज सिंह परिहार ने जिले के राजपत्रित अधिकारियों से परिचय लिया और उनके अधिनस्थ थाना-चौकियों की जानकारी लेते हुए क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में जाना. उन्होंने बेसिंग पुलिसिंग को पुख्ता करने और अपराधों की रोकथाम और निराकरण करने की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए.

