19 साल के आरोपी को मर्डर केस में आजीवन कारावास, धमतरी में एक साल पहले चाबी से वार कर की थी हत्या
एक साल से भी कम समय में ट्रायल पूरा करते हुए आरोपी को मर्डर केस में सजा सुनाई गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 3, 2025 at 8:55 PM IST
धमतरी: जिले में 19 साल के हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 1 साल पहले मामूली बात पर आरोपी ने एक युवक को चाबी से मारकर हत्या कर दी थी. मामला कोतवाली थाना इलाके के बठेना वार्ड का है.
गाली देने से मना करने पर किया हमला: दरअसल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग साढ़े 6 बजे बठेना पारा, सिन्हा किराना दुकान के सामने आरोपी चेतन यादव अपने साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था. उसी समय 46 साल का शख्स भरत सिन्हा पिता हरिराम सिन्हा अपने घर जा रहा था. भरत सिन्हा ने आरोपी को गाली-गलौज करने से मना किया, इस पर गुस्से में आकर आरोपी ने अपने हाथ की मुठ्ठी में फंसी हुई नुकीली चाबी से भरत के सीने में वार कर दिया.
पुलिस ने की थी तुरंत कार्रवाई: हमले के बाद आरोपी फरार हो गया. वहीं घायल भरत सिन्हा को तत्काल DCH अस्पताल धमतरी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद एसपी धमतरी के निर्देश पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
एक साल बाद दोषी करार: 19 साल के आरोपी चेतन यादव के खिलाफ कोतवाली में अपराध दर्ज कर धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था. अपर सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश, धमतरी ने सुनवाई के बाद आरोपी चेतन यादव को हत्या का दोषी करार दिया. साथ ही आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.
यह केस धमतरी पुलिस की सतर्कता, जल्द एक्शन और सुदृढ़ विवेचना का परिणाम है- सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी
पुलिस ने यह भी कहा कि, एक साल से कम में ये सजा आई है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे.