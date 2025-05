ETV Bharat / state

धमतरी नगर निगम का एक्शन, घटिया पेवर ब्लॉक पर इंजीनियर पर गिरी गाज - DHAMTARI MUNICIPAL CORPORATION

धमतरी पेवर ब्लॉक घोटाला ( DHAMTARI MUNICIPAL CORPORATION )

Published : May 7, 2025 at 12:58 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 1:14 PM IST

धमतरी: शहर के रामबाग इलाके में सड़क किनारे पाथवे का निर्माण किया गया था. जिसमे लगाया गया पेवर ब्लॉक बेहद घटिया किस्म का पाया गया. जो इस्तेमाल से पहले ही उखड़ने लगा था. धमतरी के नए चुने हुए मेयर ने लोगों की शिकायत के बाद इसकी जांच शुरू करवाई. तब एक एक कर के भ्रष्टाचार की परतें खुलती गई. पेवर ब्लॉक बिछाने में लापरवाही: दानीटोला से बिलाईमाता मंदिर तक सड़क के दोनों ओर करीब 38 लाख रुपए की लागत से पेवर ब्लॉक बिछाए गए. लोगों की शिकायत मिलने के बाद मेयर रामू रोहरा ने मौके का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान बिछाए गए पेवर ब्लॉक का स्तर घटिया मिला. पेवर ब्लॉक के नीचे बेस डालने की बजाय सिर्फ रेत डाला गया था. जिसके बाद मेयर ने ठेकेदार का भुगतान रोकने का निर्देश इंजीनियर को दिया.

