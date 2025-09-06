प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो सावधान, जांच में हुआ ये खुलासा

ETV Bharat / state

धमतरी: प्रोटीन पाउडर को लेकर आजकल के युवाओं में बड़ा क्रेज है. अच्छी बॉडी और मसल्स बनाने के लिए काफी लोग प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार ये प्रोटीन पाउडर आपको नुकसान पहुंचाने के साथ ही कई बीमारियां भी दे सकता है. धमतरी जिले में ऐसे प्रोटीन पाउडर के बारे में पता चला है जिसमें तय मानक के अनुसार न्यूट्रिशन था ही नहीं, जबकि दुकानदार इसे बेच रहा था.

अमानक प्रोटीन पाउडर पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैन्युफैक्चरर, मार्केटर और रिटेलर पर जुर्माना: लैब से मिली रिपोर्ट को एडीएम न्यायालय में पेश किया गया. सब स्टैंडर्ड प्रकरण में कोर्ट ने मैन्युफैक्चरर, मार्केटर और रिटेलर पर जुर्माना लगाया है. मैन्युफैक्चरर सिरमौर हिमाचल प्रदेश के मैन्युफैक्चर पर एक लाख का फाइन, हरियाणा के मार्केटर पर 1 लाख का फाइन और रिटेलर यानी मेडिकल स्टोर संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. बताया गया कि प्रोटीन पाउडर में तय मानक से विपरीत सामग्री थी.

धमतरी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी फनेश्वर पिथौरा ने बताया कि प्रोटीन पाउडर की दो बार जांच की गई. जिसमें सब स्टैंडर्ड घोषित किया गया. जिसके बाद इस प्रकरण में मैन्युफैक्चर, मार्केटर और रिटेलर पर पर कुल 2 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. प्रोटीन पाउडर में जो न्यूट्रिशन वैल्यू का दावा किया गया है वो उसमें नहीं है. इसलिए कार्रवाई की गई.