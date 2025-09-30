ETV Bharat / state

पूरा देश शारदीय नवरात्रि में शक्ति की भक्ति में डूबा, धमतरी में मासूम के साथ दुष्कर्म

धमतरी: पूरा देश नवरात्र पर्व में शक्ति की भक्ति और आराधना में डूबा हुआ है. महाअष्टमी पर जगह-जगह हवन पूजन किया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी घटना ने झकझोर कर रख दिया है. धमतरी में एक दानव रूपी हैवान ने मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की है. एक वहशी दरिंदे ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है.

धमतरी में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म: जानकारी के अनुसार यह घटना केरेगांव थाना क्षेत्र की है. एक गांव में ईटा भट्ठा में काम करने के लिए अन्य जिले के मजदूर आए हुए थे. परिवार के साथ 5 साल के बच्ची भी थी. उसी ईटा भट्ठा में काम करने वाला एक दरिंदे ने अष्टमी के दिन मंगलवार को इस घटना को अंजाम दिया है.

जिला अस्पताल में बच्ची का इलाज: गांव वालों ने तत्काल बच्ची को 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, जहां पर इलाज जारी है. इलाज कर रहे डॉ अखिलेश देवांगन ने बताया कि 3 बजे 108 एंबुलेंस से एक बच्ची को लाया गया. जिसमें सेक्सुअल एसॉल्ट बताया गया. तत्काल इलाज शुरू किया गया. बच्ची के स्थिति में सुधार आ रहा है.