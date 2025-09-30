ETV Bharat / state

पूरा देश शारदीय नवरात्रि में शक्ति की भक्ति में डूबा, धमतरी में मासूम के साथ दुष्कर्म

मासूम बच्ची के माता पिता ईंट भट्टे में काम करते हैं.

धमतरी दुष्कर्म (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 11:48 PM IST

धमतरी: पूरा देश नवरात्र पर्व में शक्ति की भक्ति और आराधना में डूबा हुआ है. महाअष्टमी पर जगह-जगह हवन पूजन किया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी घटना ने झकझोर कर रख दिया है. धमतरी में एक दानव रूपी हैवान ने मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की है. एक वहशी दरिंदे ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है.

धमतरी में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म: जानकारी के अनुसार यह घटना केरेगांव थाना क्षेत्र की है. एक गांव में ईटा भट्ठा में काम करने के लिए अन्य जिले के मजदूर आए हुए थे. परिवार के साथ 5 साल के बच्ची भी थी. उसी ईटा भट्ठा में काम करने वाला एक दरिंदे ने अष्टमी के दिन मंगलवार को इस घटना को अंजाम दिया है.

जिला अस्पताल में बच्ची का इलाज: गांव वालों ने तत्काल बच्ची को 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, जहां पर इलाज जारी है. इलाज कर रहे डॉ अखिलेश देवांगन ने बताया कि 3 बजे 108 एंबुलेंस से एक बच्ची को लाया गया. जिसमें सेक्सुअल एसॉल्ट बताया गया. तत्काल इलाज शुरू किया गया. बच्ची के स्थिति में सुधार आ रहा है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: घटना की सूचना पर एएसपी मणिशंकर चंद्रा, डीएसपी मोनिका मरावी, कोतवाली थाना प्रभारी पहुंचे. उधर दूसरी तरफ केरेगांव थाना प्रभारी टीएल डड़सेना को जैसे ही सूचना मिली तत्काल घटनास्थल पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

केरेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है- मोनिका मरावी, डीएसपी

फास्ट ट्रैक कोर्ट से आरोपी को सजा दिलाने की मांग: जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची को देखने महापौर खुद पहुंचे. मेयर ने कहा कि नवरात्रि के दौरान ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है. आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग मेयर ने प्रशासन से की है.

