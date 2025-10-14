ETV Bharat / state

धमतरी नगर घड़ी पिछले 2 साल से बंद, घड़ी बनाने नहीं मिल रहा मैकेनिक

कुछ ने कहा अशुभ संकेत: घड़ी चौक के पास दुकान लगाने वाले गगन कुंभकार ने कहा "हम अपने घरों पर पुराने और बंद पड़े घड़ी को बाहर निकाल देते हैं. यहां तो शहर के बीचों-बीच घड़ी बंद है. यह शुभ संकेत नहीं है. इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए."

घड़ी ठीक नहीं कराने से व्यापारियों में आक्रोश: आसपास के व्यापारियों में इस बात का रोष है कि बंद घड़ी को कब सुधरवाया जाएगा. व्यापारी राजू पंजवानी ने कहा "हम तो प्रशासन को बोल भी चुके हैं कि यह घड़ी ठीक करवाओ या घड़ी को यहां से हटवा दो. इस घड़ी चौक की जगह इसका नाम विज्ञापन चौक रख दो. यहां समय-समय पर राजनीतिक, धार्मिक बोर्ड लगे रहते हैं. प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह घड़ी बनवाएं. पहले यह बहाना रहता था की मशीन ऊपर है तो चढ़ने में दिक्कतें होती है. लेकिन आज से तीन-चार वर्ष पहले घड़ी की मशीन को नीचे लाया गया है. तो वह भी नहीं बनवा पा रहे हैं तो विकल्प यह है कि घड़ी को हटवा दो."

दरअसल 17 साल पहले वर्ष 2008 में शहर के हृदय स्थल यानी मकई चौक में नगर घड़ी लगाया गया था. उसके नीचे शास्त्री जी की प्रतिमा भी स्थापित है. तब से ये घड़ी हर आने जाने वाले को समय बता रही थी. लेकिन पिछले 2 साल से ये घड़ी बंद पड़ी है. जिसे ठीक भी नहीं कराया जा रहा है. यह नगर घड़ी हर वक्त लोगों को गुमराह करती है. इस घड़ी में हमेशा 11 बजकर 20 मिनट का समय दिखाई पड़ता है.

धमतरी: शहर की शान और शहर की पहचान नगर घड़ी को गलत वक्त बताते अब 2 साल होने को है. यहां के आलाअफसर व जिम्मेदार इस रास्ते से रोज गुजरते हैं लेकिन बंद घड़ी की सुध नहीं ले रहे हैं.

बंद घड़ी पर अधिकारियों की नहीं पड़ती नजर: घड़ी चौक के पास दुकान लगाने वाले दिलीप वाधवानी ने बताया "घड़ी दो साल से बंद पड़ी है. ना कोई देखने आता है ना कोई बनाने आता है. इस रास्ते से कलेक्टर, महापौर और सभी पार्षद गुजरते हैं. काम करते वक्त हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम नगर घड़ी देखते हैं लेकिन हर वक्त 11 बजकर 20 मिनट ही समय दिखता है. या तो इसे हटा दो या बनवा दो.

धमतरी घड़ी चौक (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस का भाजपा पर आरोप: वहीं कांग्रेस के युवा नेता रजत जसूजा ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा का शासन आने से धमतरी का विकास रुक सा गया है ठीक उसी तरह घड़ी भी रुक गई है. सुबह 6 बजे गुजरेंगे तो यहां 11 बजते रहता है. रात के 9 बजे धमतरी में 11 बजे रहते हैं. भारतीय जनता पार्टी ने पुलिंदा छोड़ा था कि इस घड़ी चौक के इस घड़ी को तोडेंगे. लेकिन ना तोड़ रहे हैं ना बनवा रहे हैं. कांग्रेस नेता ने कहा यह घड़ी चौक है यह ऐतिहासिक धरोहर है. अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो धमतरी के व्यापारियों को कह दीजिए वह इकट्ठा करके ठीक करवा देंगे या फिर आप ठीक करवा दीजिए.

मेयर की अपील: धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने कहा कि नगर घड़ी हमारे शहर की पहचान है.इस घड़ी को बनाए 17 साल हो गए हैं. ऐसे में अब घड़ी के पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं. जिसने घड़ी डेवलप किया था उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है. महापौर ने कहा कि दो बार टेंडर भी निकल गया है. कोई टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. कोई मैकेनिक आ जाए और इस घड़ी को बना दें, उसके लिए प्रयास जारी है.

मेयर ने कहा "हमने आयुक्त के साथ चर्चा भी की है. कोलकाता में भी एक घड़ी कंपनी है उससे भी बात किया गया है. उसने भी जवाब दे दिया है कि इस घड़ी को नहीं बना सकता. महापौर ने कहा कि चिंता जरूरी है लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है कि इस घड़ी को कोई बना पाए."

महापौर ने कहा कि अब जनता से पूछा जाएगा कि घड़ी बनाने का क्या सॉल्यूशन है. उस घड़ी को बनाना प्राथमिकता है. लेकिन बनाने वाली कंपनी कोई सामने नहीं आ रहे हैं. मेयर ने ईटीवी भारत के जरिए अपील की कि कोई मैकेनिक हो तो आकर इसे बना दें नगर निगम उसका भुगतान करेगी.