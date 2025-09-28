ETV Bharat / state

धमतरी का गंगरेल बांध लबालब, 4 गेट खोले गए, 8 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया

धमतरी: छत्तीसगढ़ में इस बार इंद्र देवता मेहरबान है. गर्मी के समय में जल संकट से जूझने वाला प्रदेश अब पानी से गुलजार हो गया है. धमतरी जिले के गंगरेल डैम लबालब हो गया है. यही वजह है कि गंगरेल के 14 गेट में से चार गेट से पानी छोड़ा जा रहा है. कैचमेंट एरिया से 17 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी की आवक बनी हुई है. वही चार गेटों से करीब 8 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है. गंगरेल बांध के गेट खुलने से यहां का नजारा और भी खुशनुमा हो गया है. रविवार होने के चलते पर्यटक यहां दूर-दूर से पहुंच रहे हैं.



गंगरेल डैम की क्षमता जानिए: धमतरी का रविशंकर सागर बांध (गंगरेल) का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. 32 टीएमसी वाले गंगरेल बांध का जल भराव 94 प्रतिशत तक पहुंच गया है. कैचमेंट क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा के कारण वर्तमान में 17 हजार क्यूसेक पानी की आवक रोजाना हो रही है, जो बढ़कर 25 हजार क्यूसेक तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. जल स्तर में वृद्धि को देखते हुए बांध से धीरे-धीरे पानी छोड़े जा रहे है. लगभग 8 हजार क्यूसेक पानी एक-एक घंटे के अंतराल में नदी में छोड़ा जा रहा है.