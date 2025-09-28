धमतरी का गंगरेल बांध लबालब, 4 गेट खोले गए, 8 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया
धमतरी में गंगरेल डैम पूरी तरह भर गया है. इस वजह से जिला प्रशासन ने डैम के 4 गेट खोले हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2025 at 4:57 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ में इस बार इंद्र देवता मेहरबान है. गर्मी के समय में जल संकट से जूझने वाला प्रदेश अब पानी से गुलजार हो गया है. धमतरी जिले के गंगरेल डैम लबालब हो गया है. यही वजह है कि गंगरेल के 14 गेट में से चार गेट से पानी छोड़ा जा रहा है. कैचमेंट एरिया से 17 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी की आवक बनी हुई है. वही चार गेटों से करीब 8 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है. गंगरेल बांध के गेट खुलने से यहां का नजारा और भी खुशनुमा हो गया है. रविवार होने के चलते पर्यटक यहां दूर-दूर से पहुंच रहे हैं.
गंगरेल डैम की क्षमता जानिए: धमतरी का रविशंकर सागर बांध (गंगरेल) का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. 32 टीएमसी वाले गंगरेल बांध का जल भराव 94 प्रतिशत तक पहुंच गया है. कैचमेंट क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा के कारण वर्तमान में 17 हजार क्यूसेक पानी की आवक रोजाना हो रही है, जो बढ़कर 25 हजार क्यूसेक तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. जल स्तर में वृद्धि को देखते हुए बांध से धीरे-धीरे पानी छोड़े जा रहे है. लगभग 8 हजार क्यूसेक पानी एक-एक घंटे के अंतराल में नदी में छोड़ा जा रहा है.
कलेक्टर ने लोगों से की अपील: धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने नदी किनारे बसे ग्रामवासियों को सतर्क रहने की अपील की है. लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने और सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं.
समय रहते सावधानी बरतने से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव किया जा सकता है. जिलेवासियो से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. बांध और नदी किनारे अनावश्यक रूप से न जाएं- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी
धमतरी के चारों बांध में भरा पानी: धमतरी जिले के चारों बांधो में जलस्तर बढ़ गया है. गंगरेल, सोंढूर, मॉडमसिल्ली और दुधावा इन बांधों में पानी की आवक काफी बनी हुई है. धमतरी के सबसे बड़े रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में कैचमेंट एरिया से पानी की आवक बनी हुई है. प्रशासन ने निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है.