धमतरी: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व की टीम ने सागौन तस्करी पर बड़ी कार्रवाई ही है. तस्करी से लेकर माफिया के अड्डे तक पहुंचकर वन विभाग ने एक्शन लिया है. टीम ने लाखों की सागौन लकड़ी और फर्नीचर जब्त किए हैं.

इस तरह हुई कार्रवाई: बताया जा रहा है कि टीम छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीमा पर बने जांच नाका में चेकिंग कर रही थी. इस दौरान सागौन लकड़ी से भरा पिकअप वाहन जब्त किया गया. वहीं सूचना के आधार पर ओडिशा के सोनपुर गांव में एक घर में भी दबिश दी.

लकड़ी तस्करी पर धमतरी वन विभाग की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

करीब 10 लाख का सामान जब्त: वन विभाग ने जब दबिश दी तो घर में भारी मात्रा में सागौन लकड़ी रखी हुई थी. साथ ही लकड़ी से बने कई फर्नीचर भी मिले. इन सब को भी जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. घर से जब्त फर्नीचर और लकड़ी की कुल कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है.

करीब 10 लाख की लकड़ी और फर्नीचर जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या-क्या जब्त हुआ: जानकारी के अनुसार वन विभाग ने सोमवार देर रात सोनपुर गांव में छापेमारी की. सबसे पहले सागौन लकड़ी से लोड पिकअप वाहन को जब्त किया. फिर अगले दिन सुबह 40 सदस्यीय टीम ने दबिश दी. यहां बेश कीमती लकड़ियों से सोफा, कुर्सी, पलंग बनाया जा रहा था जिसे जब्त किया गया. अब तक करीब दो ट्रक लकड़ी के तख्ते और लकड़ी के उत्पाद जब्त कर छत्तीसगढ़ लाए गए हैं.

बॉर्डर एरिया में कई शिकायत: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में तस्करी की कई शिकायत मिल रही थी. दरअसल, बॉर्डर एरिया के चलते यहां के जंगलों से साल और सागौन जैसे बेशकीमती पेड़ों की अवैध कटाई होती है.

कई लोगों की गिरफ्तारी की खबर: वन विभाग के इस एक्शन से लकड़ी माफिया में हड़कंप है. इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक बताया जा रहा है. इस कार्रवाई में ओडिशा के नबरंगपुर वन विभाग की टीम और वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी विशेष सहयोग रहा. इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर है.