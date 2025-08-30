धमतरी: जिले में पिछले एक महीने से दो दंतैल हाथी उत्पात मचा रहे हैं. केरेगांव के जंगलों में विचरण करते अब हाथी उत्तर सिंगपुर पहुंच गए हैं. हाथियों के विचरण करने से किसानों की फसलें नुकसान हो रही है. वहीं हाथियों के आने से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परेशान हैं.

अलर्ट जारी: वन विभाग हाथियो के आने जाने की मॉनिटरिंग कर रहा है. साथ ही गांवों में मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है. दरअसल, धमतरी जिला चारों तरफ से जंगलों से घिरा है. चारों तरफ नदी नाले और जंगल होने की वजह से हाथियों के दल के लिए ये जगह उनके विचरण के लिए सटीक है.

धमतरी जिले में 2 दंतैल हाथी मचा रहे उत्पात, केरेगांव से अब सिंगपुर पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फसलों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे: करीब एक महीने से दो दंतैल हाथी पहले केरेगांव वन परिक्षेत्र के जंगलों में विचरण कर रहे थे. अब वही दल उत्तर सिंगपुर के जंगलों में पहुंचा है. ये हाथी फसलों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इससे ग्रामीण इलाकों में किसान परेशान हैं. हालांकि दोनों हाथियो की वजह से अभी तक जनहानि नहीं हुई है.

वन विभाग लगातार हाथी की लोकेशन ट्रैक कर रहा है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन गांवों में अलर्ट: विभाग की ओर से बौदलबहरा, जमाली, राजपुर, सोनपैरी, बिरझुली, पेनडरा, मोहन्दी, गांव में अलर्ट जारी किया गया है.

हम लगातार हाथियों की निगरानी कर रहे हैं. वन विभाग मुनादी कराकर लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है.- पंच राम साहू, वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सिंगपुर धमतरी.

चाहे दिन हो या रात विभाग के अधिकारियों की टीम हाथियों के आने और जाने की लोकेशन ट्रैक कर रही है. ताकि हाथियों की वजह से जनहानि न हो.