धमतरी में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, 400 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

Dhamtari BJP
धमतरी बीजेपी कार्यकर्ताओं का इस्तीफा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 10:19 AM IST

3 Min Read
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त भूचाल मच गया, जब करीब 400 कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफा लेकर पार्टी कार्यालय पहुंच गए. नाराज कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है. पदाधिकारियों पर कई गंभीर आरोप कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं.

बीजेपी पदाधिकारियों से कार्यकर्ता नाराज: गंगरेल मंडल के ग्राम अछोटा के भाजपा कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से नाराज चल रहे हैं. कई गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को 400 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता इस्तीफा देने भाजपा कार्यालय पहुंचे. बहुत देर तक रुकने के बाद जब कोई भी पदाधिकारी वहां पर नहीं आया तो इस्तीफा को कार्यालय में चिपका कर लौट आए. सभी का कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है. जब भी कोई मांग लेकर कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां कोई सुनवाई नहीं होती है.

धमतरी बीजेपी कार्यकर्ताओं का इस्तीफा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजेपी पदाधिकारियों पर कार्यकर्ताओं के आरोप: नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 28 अप्रैल को चार बिंदुओं पर जनदर्शन में पहुंचे थे. पूर्व पदाधिकारियों के घोटाला से अवगत कराया. जांच में सही भी पाया गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे ही 21 जुलाई को फिर चार बिंदुओं को लेकर पहुंचे थे, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से इस बात को अवगत करा दिया गया है लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पूर्व सरपंच और उप सरपंच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जमीन की अवैध बिक्री से लेकर तालाब खनन तक के मामले शामिल हैं.

Dhamtari BJP
धमतरी में 400 बीजेपी कार्यकर्ताओं का इस्तीफा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा: इस्तीफे में लिखा गया है "हम सभी गंगरेल मंडल अंतर्गत ग्राम अछोटा के भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं. हमने सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ संगठन का जो भी दायित्व मिला उसको पूरा किया लेकिन विगत पंचायत चुनाव के पश्चात हम सभी कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है. हमारे ग्रामीण समस्याओं को लेकर हमारे समस्त भाजपा के उच्च पदाधिकारियों को मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार जानकारी दिया गया लेकिन अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है और न ही इस समस्या के संबंध में कोई चर्चा किया है. हम लोग हमारे ग्राम के परस्थितियों से बहुत प्रताड़ित है जिस पर हमारे उच्च पदाधिकारी अभी तक कोई पहल नहीं किया है इससे क्षुब्ध होकर हम सभी ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता एवं समस्त ग्रामीण सदस्य पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं.

Dhamtari BJP
बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस मामले पर गंगरेल मंडल की अध्यक्ष मोनिका देवांगन का कहना है प्रशासन अपना काम कर रही है. दोनों पक्षों को बुलाकर जांच की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा किया जा रहा है. इस्तीफे को लेकर मंडल अध्यक्ष मोनिका देवांगन ने कहा कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है. उनके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा. भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से बात करके इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा.

