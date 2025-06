ETV Bharat / state

धमतरी: छत्तीसगढ़ में सोमवार को नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो गई है. लेकिन धमतरी में नए शिक्षा सत्र में स्कूल खुलते ही समस्याएं भी सामने आने लगीं. धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर बसे गांव भोयना के छात्र छात्राएं अभिभावक, जिला पंचायत सदस्य के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और भोयना गांव में हायर सेकेंड्री स्कूल खोलने की मांग की. गांव में हायर सेकेंड्री स्कूल की मांग: दरअसल भोयना गांव में हाई स्कूल है. जिसमे भोयना सहित आसपास के पांच गांव के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं. स्कूल में लगभग 200 बच्चे हैं. 10वीं की पढ़ाई होने के बाद सभी बच्चों को धमतरी पढ़ने जाना पड़ता है. इस दौरान लड़कों को तो पढ़ने भेज दिया जाता है लेकिन दूर होने के कारण अक्सर लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है. इसके अलावा लगभग 7 किलोमीटर दूर जाने के दौरान कई समस्याओं का सामना भी छात्र छात्राओं को करना पड़ता है. अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे.

