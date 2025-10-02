ETV Bharat / state

धमतरी के कुआं वाले गांव में अनोखी परंपरा, आखिर क्यों लगाई जाती है कुएं में छलांग, सदियों पुरानी मान्यता आज भी कायम

2 साल में एक बार ज्योत जवारा स्थापित किया जाता है. यहां लगभर हर घर में कुआं है.

Well jump ritual Dhamtari
2 साल में एक बार ज्योत जवारा स्थापित किया जाता है. यहां लगभर हर घर में कुआं है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 9:05 PM IST

3 Min Read
अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

धमतरी: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आज भी कई अनोखी मान्यताएं और परंपराएं जीवित हैं. ऐसा ही एक अनूठा उदाहरण धमतरी जिले के भटगांव में देखने को मिलता है, जहां नवरात्र पर्व के दौरान एक व्यक्ति डांग (झंडा) लेकर गांव के पुराने कुएं में छलांग लगाता है. यह परंपरा लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बन गई है.

धमतरी के कुआं वाले गांव में अनोखी परंपरा, आखिर क्यों लगाया जाता है कुएं में छलांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भटगांव की परंपरा जो सदियों से कायम: धमतरी जिले से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित भटगांव गांव में हर दो साल में शारदीय नवरात्र पर मां शीतला मंदिर में ज्योत और जंवारा बोया जाता है. इस अवसर पर गांव के आराध्य बाबा गंगाधर को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है.

यह परंपरा हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है और हम आज भी इसे पूरे नियमों के साथ निभाते हैं.-फागुराम साहू, सरपंच भटगाँव

Well jump ritual Dhamtari
भटगांव की खासियत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐसे होता है आयोजन: नवमी के दिन मां शीतला मंदिर में पूजा के बाद जंवारा का विसर्जन किया जाता है.इसके बाद मांदर की थाप और सेवा गीतों के साथ देवी-देवता झूमते हुए डांग लेकर गांव के बीच स्थित बावली माता कुएं तक पहुंचते हैं. इस दौरान जिस व्यक्ति पर देवी-देवता की सवारी होती है, वह गंगाधर बाबा का डांग पकड़कर कुएं के सात चक्कर लगाता है और फिर करीब 35 फीट गहरे कुएं में छलांग लगाता है.

Well jump ritual Dhamtari
क्या है ये परंपरा जानिए? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह निकाला जाता है: छलांग लगाने के बाद उसे निकालने की भी अलग परंपरा है. लाल रंग के डांग (डंडा) जिसे महादेव भी कहते हैं उससे उस व्यक्ति को कुएं से बाहर निकाला जाता है.

मुझे नहीं याद कि यह परंपरा कब शुरू हुई, लेकिन बचपन से इसे देखता आ रहा हूं. आज भी गांव में यह परंपरा ज्यों की त्यों निभाई जा रही है.- गांव के बुजुर्ग विदेशी राम यादव (75 वर्ष)

Well jump ritual Dhamtari
क्यों निभाई जाती है ये परंपरा? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर घर में है कुआं: भटगांव गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां करीब 1500 घरों में कुएं हैं, और ये सभी कुएं लबालब भरे रहते हैं. बावली माता कुआं, जहां यह परंपरा निभाई जाती है, वह गांव के सबसे पुराने और कभी न सूखने वाले कुओं में से एक माना जाता है.

Well jump ritual Dhamtari
विसर्जन के बाद कुएं में डांग समेत छलांग लगाया जाता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों की आस्था बनी परंपरा: यह अनोखी परंपरा देखने के लिए दूर-दराज से हजारों की संख्या में लोग आते हैं. छतों से लेकर मैदानों तक भीड़ उमड़ पड़ती है. महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे – सभी इस आयोजन में भाग लेते हैं.

हम इस परंपरा को पूरी श्रद्धा से निभाते आ रहे हैं और इसे आगे भी जारी रखेंगे.-छन्नूलाल साहू, युवा

यहा की एक और मान्यता है कि, यहां गांव के छोटे बच्चे अगर रोते है तो उनके नाम पर यहां नारियल और चूडी चढ़ाते हैं इससे बच्चों का रोना बंद हो जाता है- गजाधर प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ ग्रामीण

Well jump ritual Dhamtari
आराध्य देव के रूप में गंगाधार बाबा को आमंत्रित किया जाता है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भले ही शहरीकरण के साथ कई परंपराएं विलुप्त हो रही हों, लेकिन भटगांव जैसे गांव आज भी अपनी सांस्कृतिक पहचान और आस्था से जुड़ी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं. यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि गांव की एकता, विश्वास और विरासत का प्रतीक बन चुकी है.

