धमतरी: जिले में रिहायशी इलाके में भालू घूमते दिखा है. मामला सिहावा थाना इलाके के सेमरा का है. इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है. इसके बाद से वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने कहा है. इसके अलावा रात के समय घूमने के लिए मना भी किया गया है.

बिरगुड़ी वन क्षेत्र का मामला: सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि भालू गलियों में बड़े आराम से चहलकदमी करते दिख रहा है.भालू का वायरल वीडियो बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के सेमरा गांव का है. जहां गांव की बस्तियों में घूमते भालू एक ग्रामीण के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

धमतरी में जंगल छोड़कर रहवासी क्षेत्र में टहलते दिखा भालू, सीसीटीवी में कैद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमला करने के मामले भी आ चुके: भालू की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में दहशत है क्योंकि इससे पहले उसी वनांचल क्षेत्र में भालू के हमले के भी कई मामले सामने आए हैं.

जंगलों से घिरा है इलाका: गौरतलब है कि सिहावा, नगरी क्षेत्र का ज्यादातर गांव पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है. जिसे भालू और तेंदूए के रहवास के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. लिहाजा रात का सन्नाटा पसरते ही भालू पहाड़ी से उतरकर भोजन पानी की तलाश में गांव की तरफ रुख करते हैं.

इस पूरे मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र कुमार अजय ने बताया कि मुनादी के माध्यम से लोगों की अलर्ट किया जा रहा है. जिससे लोग सतर्क और सुरक्षित रहे.