ETV Bharat / state

धमतरी में जंगल छोड़कर रहवासी क्षेत्र में टहलते दिखा भालू, सीसीटीवी में कैद - DHAMTARI BEAR CCTV

आसपास का इलाका जंगल और पहाड़ी से घिरा है. ऐसे में भालू हो सकता है भोजन की तलाश में गांव की तरफ आ गया हो.

DHAMTARI BEAR CCTV
धमतरी में जंगल छोड़कर रहवासी क्षेत्र में टहलते दिखा भालू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 28, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read

धमतरी: जिले में रिहायशी इलाके में भालू घूमते दिखा है. मामला सिहावा थाना इलाके के सेमरा का है. इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है. इसके बाद से वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने कहा है. इसके अलावा रात के समय घूमने के लिए मना भी किया गया है.

बिरगुड़ी वन क्षेत्र का मामला: सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि भालू गलियों में बड़े आराम से चहलकदमी करते दिख रहा है.भालू का वायरल वीडियो बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के सेमरा गांव का है. जहां गांव की बस्तियों में घूमते भालू एक ग्रामीण के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

धमतरी में जंगल छोड़कर रहवासी क्षेत्र में टहलते दिखा भालू, सीसीटीवी में कैद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमला करने के मामले भी आ चुके: भालू की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में दहशत है क्योंकि इससे पहले उसी वनांचल क्षेत्र में भालू के हमले के भी कई मामले सामने आए हैं.

जंगलों से घिरा है इलाका: गौरतलब है कि सिहावा, नगरी क्षेत्र का ज्यादातर गांव पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है. जिसे भालू और तेंदूए के रहवास के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. लिहाजा रात का सन्नाटा पसरते ही भालू पहाड़ी से उतरकर भोजन पानी की तलाश में गांव की तरफ रुख करते हैं.

इस पूरे मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र कुमार अजय ने बताया कि मुनादी के माध्यम से लोगों की अलर्ट किया जा रहा है. जिससे लोग सतर्क और सुरक्षित रहे.

गाय चराने गए युवक पर भालू का हमला, लोगों ने किसी तरह बचाया, सुकमा अस्पताल में इलाज जारी
भालू के हमले में बस्तर फाइटर्स का जवान घायल, अबूझमाड़ की घटना
लकड़ी तस्करी पर धमतरी वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, करीब 10 लाख की लकड़ी और फर्नीचर जब्त

धमतरी: जिले में रिहायशी इलाके में भालू घूमते दिखा है. मामला सिहावा थाना इलाके के सेमरा का है. इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है. इसके बाद से वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने कहा है. इसके अलावा रात के समय घूमने के लिए मना भी किया गया है.

बिरगुड़ी वन क्षेत्र का मामला: सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि भालू गलियों में बड़े आराम से चहलकदमी करते दिख रहा है.भालू का वायरल वीडियो बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के सेमरा गांव का है. जहां गांव की बस्तियों में घूमते भालू एक ग्रामीण के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

धमतरी में जंगल छोड़कर रहवासी क्षेत्र में टहलते दिखा भालू, सीसीटीवी में कैद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमला करने के मामले भी आ चुके: भालू की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में दहशत है क्योंकि इससे पहले उसी वनांचल क्षेत्र में भालू के हमले के भी कई मामले सामने आए हैं.

जंगलों से घिरा है इलाका: गौरतलब है कि सिहावा, नगरी क्षेत्र का ज्यादातर गांव पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है. जिसे भालू और तेंदूए के रहवास के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. लिहाजा रात का सन्नाटा पसरते ही भालू पहाड़ी से उतरकर भोजन पानी की तलाश में गांव की तरफ रुख करते हैं.

इस पूरे मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र कुमार अजय ने बताया कि मुनादी के माध्यम से लोगों की अलर्ट किया जा रहा है. जिससे लोग सतर्क और सुरक्षित रहे.

गाय चराने गए युवक पर भालू का हमला, लोगों ने किसी तरह बचाया, सुकमा अस्पताल में इलाज जारी
भालू के हमले में बस्तर फाइटर्स का जवान घायल, अबूझमाड़ की घटना
लकड़ी तस्करी पर धमतरी वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, करीब 10 लाख की लकड़ी और फर्नीचर जब्त

For All Latest Updates

TAGGED:

BEAR CCTV VIDEO SIHAWAFOREST DEPARTMENTरिहायशी इलाके में भालूवन विभागDHAMTARI BEAR CCTV

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.