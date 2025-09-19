गुरुग्राम में गुंडागर्दी! ढाबा मालिक ने पैसे मांगे तो बदमाशों ने बाप-बेटे को जमकर पीटा, तीन गिरफ्तार
गुरुग्राम में ढाबा मालिक ने जब पैसे मांगे, तब बदमाशों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. फिलहाल पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है.
Published : September 19, 2025 at 5:11 PM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाशों ने बीच सड़क पर एक ढाबा मालिक और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी. ढाबा मालिक ने खाने के पैसे मांगे थे. इसी बात से नाराज बदमाशों ने गुस्से में दोनों के साथ मारपीट की. इस दौरान बदमाशों ने होटल में भी तोड़फोड़ की. काफी देर तक ढाबे पर बदमाशों ने हंगामा किया. फिलहाल मामले में पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, ढाबा मालिक और उसके बेटे को अस्पताल में भर्ती किया गया है.
इस कारण गुस्साए बदमाश: इस बारे में गुरुग्राम पुलिस पीआरओ संदीप कुमार ने कहा कि "मामला गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके की है. यहां देर रात कुछ लोग ढाबे पर खाना खाने आए थे. खाने ऑर्डर करने के बाद थोड़ा लेट खाना मिलने से वे नाराज थे. इसे लेकर उन लोगों की ढाबा मालिक से बहस भी हो गई. जब उनलोगों ने खाना खत्म किया, तब ढाबा मालिक ने इन लोगों से बिल मांगा तो वे लोग गाली गलौज पर उतर आए. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि बदमाश गुस्सा से आग बबूला हो गए."
मारपीट के बाद फरार हुए बदमाश: संदीप कुमार ने आगे बताया कि, "गुस्साए बदमाशों ने अपने कुछ अन्य साथियों को भी मौके पर बुलाया और उसके बाद ढाबा संचालक और उसके बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी. बदमाशों ने पीड़ित ढाबा मालिक विनोद और उसके बेटा विवेक की बेहरमी से पिटाई की और मौके से फरार हो गई. इसके बाद ढाबा कर्मचारियों ने दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल दोनों का इलाज जारी है."
तीन आरोपी गिरफ्तार: संदीप कुमार ने बताया कि "इस घटना के बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. तीनों आरोपियों की पहचान अनीश, मनीष और संदीप के रूप में हुई है. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है. आरोपियों का ढाबा मालिक से पहले भी बहस हो चुका था. दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे. जिस वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उस समय आरोपियों के पास पिस्तौल भी था. इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी तफ्तीश कर रही है कि उस पिस्तौल का लाइसेंस भी है या अवैध रूप से उसे बदमाशों ने रखा हुआ था."
