ETV Bharat / state

डीजीपी उत्कल रंजन साहू बोले-सद्भावना और भाईचारे से मनाएं होली, आपके लिए सदैव तत्पर राजस्थान पुलिस - MESSAGE OF DG OF RAJ POLICE ON HOLI

उत्कल रंजन साहू, पुलिस महानिदेशक ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Mar 12, 2025, 6:37 PM IST | Updated : Mar 12, 2025, 7:00 PM IST

जयपुर: होली और धुलंडी का त्योहार गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा. राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने रंगों के त्योहार पर पुलिस के जवानों, अधिकारियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी. अपने शुभकामना संदेश में डीजीपी ने कहा कि होली का त्योहार सभी को सद्भावना, सौहार्द, आपसी प्रेम, भाईचारे का संदेश देता है. आप और हम उल्लास के साथ होली मना सके, इसलिए प्रदेश के पुलिसकर्मी सदैव कटिबद्धता से फर्ज निभाते हैं. डीजीपी साहू ने कहा कि होली पर सभी जिलों और थानों में पुलिस अधिकारी और जवान ड्यूटी के प्रति सतर्क रहते हैं. कानून व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सजगता बरतते हैं. होली पर पूरे प्रदेश में सामुदायिक सद्भाव, शांति, आपसी प्रेम और मेलजोल की परंपरा और सुदृढ़ बनी रहे. इसके लिए सभी मिलकर होली और धुलंडी की खुशियों को आनंद, हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं.

जयपुर: होली और धुलंडी का त्योहार गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा. राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने रंगों के त्योहार पर पुलिस के जवानों, अधिकारियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी. अपने शुभकामना संदेश में डीजीपी ने कहा कि होली का त्योहार सभी को सद्भावना, सौहार्द, आपसी प्रेम, भाईचारे का संदेश देता है. आप और हम उल्लास के साथ होली मना सके, इसलिए प्रदेश के पुलिसकर्मी सदैव कटिबद्धता से फर्ज निभाते हैं. डीजीपी साहू ने कहा कि होली पर सभी जिलों और थानों में पुलिस अधिकारी और जवान ड्यूटी के प्रति सतर्क रहते हैं. कानून व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सजगता बरतते हैं. होली पर पूरे प्रदेश में सामुदायिक सद्भाव, शांति, आपसी प्रेम और मेलजोल की परंपरा और सुदृढ़ बनी रहे. इसके लिए सभी मिलकर होली और धुलंडी की खुशियों को आनंद, हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं. उत्कल रंजन साहू, महानिदेशक राजस्थान पुलिस (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: गणतंत्र दिवस 2025: राजस्थान पुलिस के 16 अधिकारियों को पुलिस पदक, आईजी सत्येंद्र सिंह को राष्ट्रपति पदक - पुलिस महानिदेशक साहू ने कहा, आपसी प्रेम, भाईचारा व सद्भावना राजस्थान की परंपरा रही है. होली का त्योहार भी यही संदेश देता है. हर त्योहार पर पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है कि आमजन त्योहार शांतिपूर्वक मना सके. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेशभर में होली व धुलंडी का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाएगा. प्रदेश की प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की परंपरा को होली का त्योहार और मजबूत करेगा. उन्होंने सभी से होली शांतिपूर्वक और सद्भावना के साथ मनाने की अपील की.

Last Updated : Mar 12, 2025, 7:00 PM IST