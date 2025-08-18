ETV Bharat / state

डीजीपी राजीव शर्मा का भरतपुर दौरा, कहा-अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस होगा - DGP RAJEEV SHARMA

पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने भरतपुर का दौरा करते हुए पुलिस अधिकारियों की बैठक ली.

DGP BHARATPUR TOUR, DGP GAVE INSTRUCTIONS
पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा. (ETV Bharat bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 8:26 PM IST

2 Min Read

भरतपुरः प्रदेश के महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) राजीव शर्मा सोमवार को भरतपुर दौरे पर पहुंचे. यहां कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए साफ कहा कि अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस होगा. साथ ही महिलाओं-बच्चियों को सुरक्षित माहौल देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ड्रग्स व साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि थानों में आने वाले परिवादियों की सुनवाई की बेहतरीन व्यवस्था हो, पुलिस की विजिबिलिटी बढ़े और अपराधियों पर लगातार सख्त निगरानी रखी जाए.

अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंसः डीजीपी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को दोबारा हिदायत दी कि अवैध खनन रोकने में तत्परता बरती जाए.

पढ़ेंः नवनियुक्त डीजीपी राजीव शर्मा बोले- पुलिसिंग में राजस्थान को बनाएंगे मॉडल स्टेट, महिला अपराध कम करने पर फोकस

हिरासत में मौत पर सख्तीः पुलिस हिरासत में बंदियों की मौत जैसे मामलों पर डीजीपी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों, इसके लिए सभी अधिकारी सतर्क और जिम्मेदार रहें. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

ड्रग्स और साइबर अपराध बड़ी चुनौतीः डीजीपी ने कहा कि ड्रग्स की सप्लाई रोकना हमारी प्राथमिकता है. इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं. साइबर अपराध को लेकर उन्होंने बताया कि डीग पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कई वांछित अपराधियों को पकड़ा है. कभी देश में साइबर अपराधों में चर्चित रहा डीग जिला अब इस मामले में सुधार की ओर है और अपराधों में कमी दर्ज की गई है.

सड़क हादसों पर रोकथाम के उपायः मीटिंग में सड़क हादसों की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने कहा कि ब्लैक स्पॉट को पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की मदद से दुरुस्त कराने की कोशिश होगी. तेज गति और ओवरलोडिंग पर रोक के लिए इंटरसेप्टर और अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की जाएगी. संभाग में और इंटरसेप्टर उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा. उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने की रोकथाम के लिए जल्द ही ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे.

पुलिस भवनों का रिनोवेशनः डीजीपी शर्मा ने बताया कि जर्जर पुलिस भवनों और सरकारी क्वार्टरों के रिनोवेशन पर भी काम किया जाएगा. इसके लिए हर वर्ष बजट जारी कर चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है.

भरतपुरः प्रदेश के महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) राजीव शर्मा सोमवार को भरतपुर दौरे पर पहुंचे. यहां कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए साफ कहा कि अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस होगा. साथ ही महिलाओं-बच्चियों को सुरक्षित माहौल देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ड्रग्स व साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि थानों में आने वाले परिवादियों की सुनवाई की बेहतरीन व्यवस्था हो, पुलिस की विजिबिलिटी बढ़े और अपराधियों पर लगातार सख्त निगरानी रखी जाए.

अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंसः डीजीपी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को दोबारा हिदायत दी कि अवैध खनन रोकने में तत्परता बरती जाए.

पढ़ेंः नवनियुक्त डीजीपी राजीव शर्मा बोले- पुलिसिंग में राजस्थान को बनाएंगे मॉडल स्टेट, महिला अपराध कम करने पर फोकस

हिरासत में मौत पर सख्तीः पुलिस हिरासत में बंदियों की मौत जैसे मामलों पर डीजीपी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों, इसके लिए सभी अधिकारी सतर्क और जिम्मेदार रहें. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

ड्रग्स और साइबर अपराध बड़ी चुनौतीः डीजीपी ने कहा कि ड्रग्स की सप्लाई रोकना हमारी प्राथमिकता है. इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं. साइबर अपराध को लेकर उन्होंने बताया कि डीग पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कई वांछित अपराधियों को पकड़ा है. कभी देश में साइबर अपराधों में चर्चित रहा डीग जिला अब इस मामले में सुधार की ओर है और अपराधों में कमी दर्ज की गई है.

सड़क हादसों पर रोकथाम के उपायः मीटिंग में सड़क हादसों की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने कहा कि ब्लैक स्पॉट को पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की मदद से दुरुस्त कराने की कोशिश होगी. तेज गति और ओवरलोडिंग पर रोक के लिए इंटरसेप्टर और अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की जाएगी. संभाग में और इंटरसेप्टर उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा. उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने की रोकथाम के लिए जल्द ही ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे.

पुलिस भवनों का रिनोवेशनः डीजीपी शर्मा ने बताया कि जर्जर पुलिस भवनों और सरकारी क्वार्टरों के रिनोवेशन पर भी काम किया जाएगा. इसके लिए हर वर्ष बजट जारी कर चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DGP BHARATPUR TOURDGP GAVE INSTRUCTIONSZERO TOLERANCE ON ILLEGAL MININGDGP RAJEEV SHARMA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

अब उड़ान भरेगा इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल, इंडियन ऑयल बनाएगा एविएशन फ्यूल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.