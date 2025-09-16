ETV Bharat / state

डीजीपी शर्मा बाड़मेर के दौरे पर, बोले- प्रदेशभर में चलाया जाएगा ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अभियान

डीजीपी शर्मा ने कहा कि जोधपुर रेंज न केवल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की वजह से बल्कि जिस प्रकार यहां औद्योगिकरण हुआ है, उसकी वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण रेंज है. रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई है. बॉर्डर इलाके की चुनौतियां और भौगोलिक स्थितियां को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चर्चा की गई है. रेंज के करीब 100 गांव बॉर्डर के लगते हैं. मादक पदार्थ के विरुद्ध और तस्करी से अर्जित की गई संपत्तियों पर प्रभावी कार्यवाही करने पर चर्चा की गई.

बाड़मेर: राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव शर्मा मंगलवार को सीमावर्ती बाड़मेर जिले के दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने जोधपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. डीजीपी शर्मा ने बताया कि बॉर्डर पर स्थित संवेदनशील जिला होने के कारण पुलिस की कड़ी नजर है. इसके साथ ही उन्होंने नशे के मुद्दे पर कहा कि न केवल बाड़मेर बल्कि पूरे राज्य में ड्रग्स के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए लोगों के साथ पुलिस का जुड़ाव जरूरी है. युवाओं को सीएलजी सदस्य के रूप में जोड़ने और पुलिस अधिकारियों द्वारा युवाओं को सकारात्मक गाइडेंस देने की दिशा में प्रयास करें.

उन्होंने बताया कि पुलिस थानों के स्टाफ की सक्रियता अपने क्षेत्र में इस तरह बनी रहे, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े ताकि लोगों को जब पुलिस की मदद की आवश्यकता हो तो वह निसंकोच आ सके. डीजीपी ने बताया कि रेंज में न केवल अपराधों में कमी आई है, साथ-साथ महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के मामलों में गिरावट आई है. उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों को इसे बरकरार रखने और ऐसे मामलों में प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए ताकि कमजोर वर्ग पर अत्याचार करने का दुस्साहस न हो.

डीजीपी शर्मा ने कहा कि न केवल बाड़मेर जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं और उनके नेटवर्क के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा पुलिस के साथ जुड़ें. पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि युवाओं को सीएलजी सदस्य के रूप में ज्यादा से ज्यादा जोड़ें. इसके साथ ही पुलिस युवाओं के साथ उनकी खेलकूद की गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास करें. इसके अलावा पुलिस युवाओं को उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करे.

उन्होंने कहा कि प्रदेश का यह क्षेत्र हमेशा आपसी मेलजोल और अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता है. यहां के लोग मिलनसार और सहयोग करने वाले रहे हैं. इससे पहले डीजीपी शर्मा की जोधपुर रेंज आईजी राजेश मीणा और बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने अगवानी की. पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. डीजीपी शर्मा ने बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना को उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वोत्तम सेवा चिह्न लगाकर सम्मानित किया.