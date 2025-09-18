ETV Bharat / state

रेल रोको आंदोलन को लेकर पुलिस द्वारा अलर्ट जारी, हॉट-स्पॉट पर विशेष निगरानी

झारखंड में कुड़मी संगठन द्वारा रेल रोको आंदोलन को लेकर डीजीपी ने बैठक की.

DGP meeting regarding Rail Roko Andolan by Kudmi organizations in Jharkhand
डीजीपी की बैठक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 7:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुर्मी समाज को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन शुरू किए जाने की घोषणा की गई है. इस घोषणा के मद्देनजर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है. गुरुवार की शाम झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग कर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं.

अलर्ट पर रहेगी पुलिस

गुरुवार शाम झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में आगामी 20 सितंबर 2025 को कुड़मी समुदाय द्वारा घोषित 'रेल टोका' या 'रेल रोको' आंदोलन के मद्देनजर विधि-व्यवस्था के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई.

इस बैठक में उक्त आंदोलन से संबंधित सुरक्षा के मुद्दों पर आरपीएफ के वरीय अधिकारी, रेलवे के वरीय अधिकारी के साथ साथ वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ व्यापक रूप से चर्चा की गयी. डीजीपी ने बैठक में सभी पुलिस अधीक्षकों को आंदोलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

DGP meeting regarding Rail Roko Andolan by Kudmi organizations in Jharkhand
झारखंड डीजीपी की बैठक (ETV Bharat)

रेल रुट वाले शहरों में विशेष सतर्कता

डीजीपी ने विशेष रूप से हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला, चाईबासा, पलामू और दुमका जिलों के रेल मार्गों के संवेदनशील रेलवे स्टेशनों/क्षेत्रों/रेल लाईनों पर विशेष रूप से सतर्कता बरतने के लिए सुरक्षा उपकरणों (बॉडी प्रोटेक्टर/हेलमेट) के साथ ब्रीफ कर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने का निर्देश दिया है.

स्टेशनों के आउटसाइड में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने, एम्बुलेंस, दंगारोधी वाहन को आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त करने साथ ही आंदोलन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना/जान-माल की क्षति को रोकने के लिए रेलवे पुलिस/रेलवे कर्मियों के साथ आसुचना तंत्र को मजबुत करते करने की हिदायत दी गई है.

झारखंड पुलिस को आरपीएफ/जीआरपी के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर रेल और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सघन गश्ति करने तथा आंदोलन के दौरान चिन्हित नेता को डिटेन करने का निर्देश दिया गया है. डीजीपी ने जिलों के उपायुक्त से संपर्क स्थापित कर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करने/संवेदनशील जगहों पर बीएनएसएस की धारा 163 की कार्रवाई करवाने/बल को भीड़ लगने से पहले ही प्रतिनियुक्त करने/ट्रेनों पर पथराव न हो इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने/संवेदनशील जगहों पर बैरिकेटिंग करने/ड्रोन से निगरानी करने/बलों का आवासन एवं भोजन का प्रबंध करने का निर्देश दिया है.

24 घंटे काम करेगा कंट्रोल रूम

किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए सभी रेलवे पुलिस पदाधिकारी को 24X7 कन्ट्रोल रूम कार्यरत रखने एव सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, झारखंड को अपने स्तर से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है.

डीजीपी की बैठक में अमोल वेणुकांत होमकर, पुलिस महानिरीक्षक, रेल, प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, डॉ० माइकलराज एस, पुलिस महानिरीक्षक, अभियान भौतिक रूप से एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक, आरपीएफ, ईस्टर्न रेलवे/साउथ ईस्टर्न रेलवे/ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक तथा डीआरएम, रांची/चक्रधरपुर/धनबाद के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

इसे भी पढे़ं- कुड़मी समुदाय को चाहिए आदिवासी का दर्जा, ‘रेल टेका डहर छेका' की तैयारी, एसटी समाज को आपत्ति, क्या है दोनों पक्ष की दलील

इसे भी पढे़ं- कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग पर गतिरोध, आदिवासी संगठन गोलबंद!

इसे भी पढे़ं- कुड़मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मुद्दा, दुविधा में झामुमो और कांग्रेस, बताया बीजेपी की चाल

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE ALERT RAIL ROKO ANDOLANKUDMI ORGANIZATIONS PROTESTझारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ताDGP MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.