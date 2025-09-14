ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा सुरक्षा की डीजीपी करेंगे समीक्षा, 20 बिंदुओं पर तैयार हो रहा खाका

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

September 14, 2025

रांची: दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को लेकर झारखंड पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है. त्योहारों के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा इंतजामों और व्यवस्था को संभालने के लिए बनाई गई योजना की समीक्षा डीजीपी करेंगे. समीक्षा को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने 20 बिंदु तैयार किए हैं .

16 सितंबर को होगी बैठक

16 सितंबर 2025 को झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, रेंज आईजी, डीआईजी सहित मुख्यालय के सीनियर आईपीएस अफसरों के साथ आगामी पर्व-त्योहार को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे.समीक्षा बैठक के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. बैठक में 20 बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी.

इन 20 बिंदुओं पर तैयारी की होगी समीक्षा

दुर्गा पूजा 2025 के अवसर पर अब तक कौन-कौन सी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है.

दुर्गा पूजा पंडालों के लाइसेंस का सत्यापन.

दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन की तिथि और जुलूस मार्गों का भौतिक सत्यापन.

जुलूस मार्गों में पड़ने वाले संवेदनशील स्थानों पर की गई सुरक्षात्मक करवाई.

संयुक्त नियंत्रण कक्ष और आपातकालीन योजना क्या है.

बलों और मजिस्ट्रेट की उपलब्धता और उनकी प्रतिनियुक्ति.

शांति समिति की बैठक की अघतन स्थिति.

जिलों में दंगारोधी सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता का सत्यापन.

दंगारोधी वाहन वाटर कैनन और टेस्टिंग की स्थिति.

गृह रक्षकों को कॉल अप करने के संदर्भ में समीक्षा.

सभी जिला/जैप ,आईआरबी, एसएआरबी के विभिन्न कार्यालय सहित तमाम पुलिस कार्यालय में पदस्थापित जवान के ड्यूटी के संबंध में.

लंबित वारंट और कुर्की का निष्पादन.

डीजे सहित अन्य साउंड सिस्टम के द्वारा उत्तेजक गानों के प्रयोग संबंधी नीति निर्धारण.

अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध की गई कार्रवाई.

सुरक्षा बलों के भोजन, ठहराव और पानी आदि की व्यवस्था.

जुलूस के दौरान डॉक्टरों और चिकित्सा की व्यवस्था.

जुलूस के दौरान वीडियोग्राफी और ड्रोन के माध्यम से एरियल सर्विलांस की व्यवस्था.

धार्मिक स्थलों के आसपास सीसीटीवी का अधिष्ठापन.

सांप्रदायिक दंगों से संबंधित दर्ज कांडों के निष्पादन की अघतन स्थिति.

