ETV Bharat / state

पेंडिंग मामलों को लेकर कई पुलिस अफसरों पर गिर सकती है गाज, रांची में सबसे ज्यादा केस लंबित

रांची: झारखंड के सभी जिलों में स्थित थानों में लंबित मामलों को लेकर झारखंड के डीजीपी बेहद गंभीर हैं. हजारों की संख्या में विभिन्न स्थानों में मामले लंबित हैं, मामले लंबित होने की वजह से पीड़ितों को सही समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा. लंबित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए डीजीपी ने सभी जिलों से लंबित मामलों की रिपोर्ट मांगी है.

99952 मामले लंबित

झारखंड के 24 जिलों में पुलिस, रेल, सीआईडी और एटीएस के पास लगभग 99,952 मामले जांच लंबित हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के सभी थानों से लंबित मामलों की सूची, लंबित रहने की वजह और किस अफसर की वजह से या फिर किसकी लापरवाही से कांड लंबित है, इसकी पूरी सूची मांगी है. डीजीपी ने बताया कि तमाम सूची उपलब्ध होने के बाद वह अक्टूबर महीने में इसकी समीक्षा करेंगे. केस लंबित रखने वाले लापरवाह पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी देते डीजीपी अनुराग गुप्ता (ईटीवी भारत)

क्या है आंकड़ा

झारखंड पुलिस से मिले आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक झारखंड में 99,952 मामले विभिन्न थानों में लंबित हैं. आंकड़ों के अनुसार, सीआईडी थाने में 415, एटीएस में 26, कोडरमा में 1638, खूंटी में 876, गढ़वा में 5004,

गिरिडीह में 9344, गुमला में 1266, गोड्डा में 768, चतरा में 3829, चाईबासा में 916, जमशेदपुर में 4396, जामताड़ा में 532, दुमका में 6612, देवघर में 643, धनबाद में 3602, पलामू में 9654, पाकुड़ में 1300, बोकारो में 4169, रांची में 16295, रामगढ़ में 1132, रेल धनबाद में 509, रेल जमशेदपुर में 243, लातेहार में 1518, लोहरदगा में 803, सरायकेला में 1393, साहिबगंज में 4658, सिमडेगा में 251 और हजारीबाग में 11611 मामले लंबित हैं.

सबसे ज्यादा मामले लंबित में रांची टॉप पर