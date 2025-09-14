पेंडिंग मामलों को लेकर कई पुलिस अफसरों पर गिर सकती है गाज, रांची में सबसे ज्यादा केस लंबित
झारखंड के विभिन्न जिलों के पुलिस थानों में कई मामले लंबित पड़े हैं. इसे लेकर डीजीपी गंभीर हैं. पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है.
Published : September 14, 2025 at 3:46 PM IST
रांची: झारखंड के सभी जिलों में स्थित थानों में लंबित मामलों को लेकर झारखंड के डीजीपी बेहद गंभीर हैं. हजारों की संख्या में विभिन्न स्थानों में मामले लंबित हैं, मामले लंबित होने की वजह से पीड़ितों को सही समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा. लंबित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए डीजीपी ने सभी जिलों से लंबित मामलों की रिपोर्ट मांगी है.
99952 मामले लंबित
झारखंड के 24 जिलों में पुलिस, रेल, सीआईडी और एटीएस के पास लगभग 99,952 मामले जांच लंबित हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के सभी थानों से लंबित मामलों की सूची, लंबित रहने की वजह और किस अफसर की वजह से या फिर किसकी लापरवाही से कांड लंबित है, इसकी पूरी सूची मांगी है. डीजीपी ने बताया कि तमाम सूची उपलब्ध होने के बाद वह अक्टूबर महीने में इसकी समीक्षा करेंगे. केस लंबित रखने वाले लापरवाह पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी.
क्या है आंकड़ा
झारखंड पुलिस से मिले आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक झारखंड में 99,952 मामले विभिन्न थानों में लंबित हैं. आंकड़ों के अनुसार, सीआईडी थाने में 415, एटीएस में 26, कोडरमा में 1638, खूंटी में 876, गढ़वा में 5004,
गिरिडीह में 9344, गुमला में 1266, गोड्डा में 768, चतरा में 3829, चाईबासा में 916, जमशेदपुर में 4396, जामताड़ा में 532, दुमका में 6612, देवघर में 643, धनबाद में 3602, पलामू में 9654, पाकुड़ में 1300, बोकारो में 4169, रांची में 16295, रामगढ़ में 1132, रेल धनबाद में 509, रेल जमशेदपुर में 243, लातेहार में 1518, लोहरदगा में 803, सरायकेला में 1393, साहिबगंज में 4658, सिमडेगा में 251 और हजारीबाग में 11611 मामले लंबित हैं.
सबसे ज्यादा मामले लंबित में रांची टॉप पर
पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2025 तक प्रत्येक जिले के सीसीटीएनएस डाटाबेस में दर्ज लंबित कांडों की सूची सभी पुलिस अधीक्षकों को भेजी गई थी. उस सूची में ऐसे लंबित कांड अंकित थे जिनमें अभी तक आईआईएफ -5 प्रपत्र समर्पित नहीं की गई है, सूची के अवलोकन से पता चलता है कि छह जिलों में सबसे अधिक कांड लंबित हैं उनमें रांची एक नंबर पर है.
आंकड़ों के अनुसार, रांची में सबसे ज्यादा 16,296 मामले लंबित हैं. दूसरे नंबर पर हजारीबाग जिला है यहां 11,611 मामले लंबित हैं, तीसरे नंबर पर पलामू जिला है, जहां 9654 मामले लंबित हैं, चौथे नंबर पर गिरिडीह जिला है जहां 9344 मामले लंबित हैं, पांचवें स्थान पर देवघर जिला है जहां 6403 मामले लंबित हैं. वहीं छठे स्थान पर दुमका जिला है जहां 6612 मामले लंबित हैं.
डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट
लंबित मामलों को लेकर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के माध्यम से लंबित मामलों पर रिपोर्ट मांगी है जिसकी समीक्षा अक्टूबर महीने में की जाएगी. इस मामले में जो भी अफसर दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें:
नक्सलियों के घर ढोल-नगाड़ा लेकर जाएगी पुलिस! जानें, क्या है रणनीति
हजारीबाग में पुलिस और अधिवक्ता आमने-सामने, कोर्ट में दारोगा की पिटाई का मामला
सहायक पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, 1 वर्ष के लिए मिला सेवा विस्तार!